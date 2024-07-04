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Мовні скандали — Одещина на лідируючих позиціях за недотримання закону

4 липня 2024 11:19
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одещина у лідерах за зверненнями про порушення мовного закону
Мовний мітинг. Фото: з відкритих джерел
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

За перше півріччя 2024 року Одещина стала одним з лідерів серед областей за кількістю звернень про порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Так, понад 200 заяв стосувались нашого регіону.

Про це повідомив на сторінці у Facebook Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

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За перші пів року усього надійшло 1 062 звернення, з яких 203 — від жителів Одещини. З таким показником Одеська область посіла друге місце після Києва — у столиці надали 365 заяв про порушення мовного законодавства.
В той же час, із Харківської області надійшло 98 звернень, що відповідає третьому місцю у топі серед регіонів. 

Порушення мови в Україні
Звернення про порушення. Фото: Уповноважений із захисту державної мови

Повідомлення стосувались також порушені у з Дніпропетровській (93), Київській (42) областях. Натомість 26 звернень має Запорізька область, 20 — Полтавська, 18 — Миколаївська, по 17 — Львівська та Чернігівська, 12 — Житомирська, 11 — Вінницька та Донецька, 9 — Кіровоградська, 8 — Сумська, 7 — Закарпатська, 6 — Хмельницька, по 4 — Тернопільська та Чернівецька, 3 — Івано-Франківська, по 2 — Черкаська та Волинська. З Луганської та Херсонської областей звернення не надходили.

Важливо зазначити, що ці цифри відображають не кількість порушень, а кількість звернень громадян, які активно захищають своє право на отримання інформації та послуг державною мовою.

Хто найчастіше порушує мовний закон

Найбільше звернень з південних областей стосувалося порушень у сфері обслуговування та надання інформації про товари/послуги (27,5%). В Одеській області цей показник склав 28,6%, зокрема 58 скарг стосувалися мови реклами та вивісок. Інші категорії звернень включали порушення інтернет-представництв (15,4%), охорони здоров’я (8,5%), та освіти (6,5%).

Мовні скандали в Одесі

Ми писали, що в Одесі україномовний стрімер проводив прямий етер, а в цей час повз нього проходила невідома жінка. Їй не сподобалося, що хлопець говорив українською. Вона почала лаятись та говорити, що їй "противно чути" українську на вулиці.

Також ми писали, що на бізнес-івенті в Одесі, який проводився російською, виник конфлікт через мовне питання. Дівчата, які відвідували захід, попросили спікера надати інформацію українською, але їхня вимога викликала обурення.

Додамо, що між представницею одеської фотостудії та потенційною клієнткою стався мовний скандал під час листування у соцмережі. У відповіді на запит адміністраторка фірми надсилала голосові повідомлення російською мовою, запевняючи, що усі, хто живуть "на Украінє",  чудово розуміють мову окупантів.

Одеса закон російська мова українці конфлікт українська мова мовний скандал Новини Одеси

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