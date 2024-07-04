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Языковые скандалы — Одесчина на лидирующих позициях за несоблюдение закона

4 июля 2024 11:19
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одещина в лидерах по обращениям о нарушении языкового закона
Языковой митинг. Фото: из открытых источников
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

За первое полугодие 2024 года Одесчина стала одним из лидеров среди областей по количеству обращений о нарушении Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Так, более 200 заявлений касались нашего региона.

Об этом сообщил на странице Facebook Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

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За первые полгода всего поступило 1062 обращения, из которых 203 от жителей Одесчины. С таким показателем Одесская область заняла второе место после Киева — в столице подали 365 заявлений о нарушении языкового законодательства.
В то же время из Харьковской области поступило 98 обращений, что соответствует третьему месту в топе среди регионов.

Нарушение языка в Украине
Обращение о нарушениях. Фото: Уполномоченный по защите государственного языка

Сообщения касались также нарушенных в Днепропетровской (93), Киевской (42) областях. 26 обращений имеет Запорожская область, 20 — Полтавская, 18 — Николаевская, по 17 — Львовская и Черниговская, 12 — Житомирская, 11 — Винницкая и Донецкая, 9 — Кировоградская, 8 — Сумская, 7 — Закарпатская, 6 — Хмельницкая, по 4 - Тернопольская и Черновицкая, 3 — Ивано-Франковская, по 2 — Черкасская и Волынская. Из Луганской и Херсонской областей обращения не поступало.

Важно отметить, что эти цифры отражают не количество нарушений, а количество обращений граждан, активно защищающих свое право на получение информации и услуг на государственном языке.

Кто чаще всего нарушает языковой закон

Больше всего обращений из южных областей касалось нарушений в сфере обслуживания и предоставления информации о товарах/услугах (27,5%). В Одесской области этот показатель составил 28,6%, в том числе 58 жалоб касались языка рекламы и вывесок. Другие категории обращений включали нарушения интернет-представительств (15,4%), здравоохранения (8,5%) и образования (6,5%).

Языковые скандалы в Одессе

Мы писали, что в Одессе украиноязычный стример проводил прямой эфир, а в это время мимо него проходила неизвестная женщина. Ей не понравилось, что парень говорил по-украински. Она начала ругаться и говорить, что ей "противно слышать" украинский на улице.

Также мы писали, что на проводимом на русском языке бизнес-ивенте в Одессе возник конфликт из-за языкового вопроса. Девушки, которые посещали мероприятие, попросили спикера предоставить информацию по-украински, но их требование вызвало возмущение.

Добавим, что между представительницей одесской фотостудии и потенциальной клиенткой произошел языковой скандал во время переписки в соцсети. В ответе на запрос администратор фирмы присылала голосовые сообщения на русском языке, уверяя, что все живущие "на Украине" прекрасно понимают язык оккупантов.

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