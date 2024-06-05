Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Усі, хто живуть в Україні, чудово розуміють російську, — в Одесі стався черговий мовний скандал arrow

Усі, хто живуть в Україні, чудово розуміють російську, — в Одесі стався черговий мовний скандал

5 червня 2024 12:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Мовний скандал в Одесі: адміністраторка принципово говорить російською
В Одесі стався мовсний скандал за участю представниці бізнесу. Ілюстративне фото: freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Між представницею одеської фотостудії та потенційною клієнткою стався мовний скандал під час листування у соцмережі. У відповіді на запит, адміністраторка фірми надсилала голосові повідомлення російською мовою, запевняючи, що усі, хто живуть "на Украінє"  чудово розуміють мову окупантів.

Відеозапис листування публікує на своїй сторінці одеський активіст Дем'ян Ганул.

Читайте також:

 

Подробиці скандалу

Потенційна клієнтка написала до фотостудії в Одесі у соцмережі з наміром записатися на зйомку. Проте адміністратор сторінки надіслала усі тарифи російською, що здивувало авторку відео. На питання, чому ж представниця фотостудії спілкується мовою агресора, та відповіла, що усе життя говорила російською. 

"Я розмовляю тією мовою, якою розмовляла та писала усе своє життя. І я вчилась в російській школі, живучи тут, на Україні, і так далі... Не зважаючи на ситуацію, що склалась, я пишу і розмовляю тією мовою, якою я звикла", — надіслала адміністраторка голосове повідомлення. 

Після цього авторка відео зробила зауваження з приводу "на Украінє" та зазначила, що дійсно мала намір записатися на послуги, однак через принципову громадянську позицію — цього робити не буде. На що ж російськомовна жінка знову надіслала голосове повідомлення, у якому заявила, що на її думку усі чудово розуміють російську. 

"Якщо вам так напряжно сприймати інформацію російською мовою. Хоча я впевнена, що російську мову ви чудово розумієте. Адже всі, хто живе на Україні, особливо в Одесі — російську мову знають дуже добре", — заявила жінка.

Мовні скандали в Одесі

Ми раніше писали, що в Одесі стався випадок порушення мовного закону в одному з ресторанів. Так, у закладі Mafia Rave лунали пісні російських виконавців, під які весело танцювали відвідувачі та голосно підспівували, незважаючи на закон про мову та дії країни-агресорки. 

Також ми повідомляли, що в Одесі звільнили водія, який записав відео, де лаявся на пасажирку та принижував українську мову, називаючи її "жлобською". Скандал викликав широкий резонанс в соціальних мережах та отримав швидку реакцію від сервісу таксі. 

Окрім цього, б'юті-блогерка з Одеси вже декілька разів змінювала мову спілкування у своїх відео та у соцмережах, обґрунтовуючи це кількістю переглядів та вартістю реклами. Проте зараз дівчина зробила вибір, і він не на користь української мови.

бізнес
російська мова
фотосесія
мовний скандал
Одеса
українська мова
Одеська область
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня