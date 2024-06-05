Мовний скандал в Одесі: адміністраторка принципово говорить російською

В Одесі стався мовсний скандал за участю представниці бізнесу. Ілюстративне фото: freepik

Між представницею одеської фотостудії та потенційною клієнткою стався мовний скандал під час листування у соцмережі. У відповіді на запит, адміністраторка фірми надсилала голосові повідомлення російською мовою, запевняючи, що усі, хто живуть "на Украінє" чудово розуміють мову окупантів.

Відеозапис листування публікує на своїй сторінці одеський активіст Дем'ян Ганул.

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Подробиці скандалу

Потенційна клієнтка написала до фотостудії в Одесі у соцмережі з наміром записатися на зйомку. Проте адміністратор сторінки надіслала усі тарифи російською, що здивувало авторку відео. На питання, чому ж представниця фотостудії спілкується мовою агресора, та відповіла, що усе життя говорила російською.

"Я розмовляю тією мовою, якою розмовляла та писала усе своє життя. І я вчилась в російській школі, живучи тут, на Україні, і так далі... Не зважаючи на ситуацію, що склалась, я пишу і розмовляю тією мовою, якою я звикла", — надіслала адміністраторка голосове повідомлення.

Після цього авторка відео зробила зауваження з приводу "на Украінє" та зазначила, що дійсно мала намір записатися на послуги, однак через принципову громадянську позицію — цього робити не буде. На що ж російськомовна жінка знову надіслала голосове повідомлення, у якому заявила, що на її думку усі чудово розуміють російську.

"Якщо вам так напряжно сприймати інформацію російською мовою. Хоча я впевнена, що російську мову ви чудово розумієте. Адже всі, хто живе на Україні, особливо в Одесі — російську мову знають дуже добре", — заявила жінка.

Мовні скандали в Одесі

Ми раніше писали, що в Одесі стався випадок порушення мовного закону в одному з ресторанів. Так, у закладі Mafia Rave лунали пісні російських виконавців, під які весело танцювали відвідувачі та голосно підспівували, незважаючи на закон про мову та дії країни-агресорки.

Також ми повідомляли, що в Одесі звільнили водія, який записав відео, де лаявся на пасажирку та принижував українську мову, називаючи її "жлобською". Скандал викликав широкий резонанс в соціальних мережах та отримав швидку реакцію від сервісу таксі.

Окрім цього, б'юті-блогерка з Одеси вже декілька разів змінювала мову спілкування у своїх відео та у соцмережах, обґрунтовуючи це кількістю переглядів та вартістю реклами. Проте зараз дівчина зробила вибір, і він не на користь української мови.