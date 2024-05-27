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В Одесі звільнили водія таксі за його неповагу до клієнтів та державної мови — реакція сервісу

27 травня 2024 15:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі звільнили водія таксі за його неповагу до клієнтів та державної мови — реакція сервісу
В Одесі звільнили водія таксі. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі звільнили водія, який записав відео, де лаявся на пасажирку та принижував українську мову, називаючи її "жлобською". Скандал викликав широкий резонанс в соціальних мережах та отримав швидку реакцію від сервісу таксі. 

Про це повідомили в пресслужбі Uklon.

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Реакція Uklon

Представники компанії підтвердили, що поведінка водія є неприпустимою та ганебною. За рішенням Uklon, з молодиком попрощались назавжди. 

"Хочемо підкреслити, що така поведінка водія є абсолютно неприйнятною і не відповідає стандартам нашого сервісу. Тому ми прийняло рішення припинити з ним співпрацю назавжди", — зазначено у повідомленні.

В Одесі звільнили таксиста
Повідомлення від сервісу таксі. Фото: скриншот

Однак, ймовірно, цей водій співпрацював з кількома компаніями, адже в Uklon зазначили, що адреса зі скандалу не збігається із записаними поїздками цього водія. На це одеський активіст Дем'ян Ганул закликав інші сервіси таксі перевірити та заблокувати цього водія, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому.

"Скоріше за все цей бидло-водій співпрацював з кількома компаніями, тому, було б чудово щоб його перевірили та заблокували інші компанії!" — написав Дем'ян Ганул.

В Одесі звільнили водія таксі за його неповагу до клієнтів та державної мови — реакція сервісу - фото 2
Допис Дем'яна Ганула. Фото: сркиншот

Скандал з одеським водієм

Нагадаємо, що в Одесі молодий водій таксі назвав українську "жлобською" мовою. Він виклав у мережу відео, на якому рясно лається на одну з україномовних пасажирок, яка була з дитиною та не встигла сісти в салон за три хвилини. 
 

Мовні скандали в Одесі

Ми раніше писали, що б'юті-блогерка з Одеси вже декілька разів змінювала мову спілкування у своїх відео та у соцмережах, обґрунтовуючи це кількістю переглядів та вартістю реклами. Проте зараз дівчина зробила вибір і він — не на користь української мови.

Окрім того, народний депутат Олексій Гончаренко став учасником мовного скандалу через своє відео. Так, нардеп записав звернення до підписників на фоні маєтку Дональда Трампа російською мовою.

Одеса
скандал
таксі
українська мова
звільнення
активісти
Новини Одеси
Дем’ян Ганул
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