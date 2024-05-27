Назвав українську "жлобською" мовою — скандал за участі одеського таксиста
В Одесі молодий водій таксі потрапив у мовний скандал за свою неповагу до державної мови. Так, на відео, що шириться соцмережею, він назвав українську "жлобською" мовою.
Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.
Деталі інциденту
Молодик 19-років працює водієм в таксі в Одесі. Він виклав у мережу відео, на якому рясно лається на одну з україномовних пасажирок.
"Одразу "сільський голос", а я стою на зупинці, бо заїзду у двір немає. Сказав, що чекаю. "Добре-добре, виходимо" — оцією "жлобською" мовою", — говорить таксист на відео.
Жінка викликала авто, проте не встигла сісти в салон за 3 хвилини, адже була з дитиною, тому водій поїхав. Зазначимо, що хлопець постійно нецензурно виражався на відео у бік жінки на державної мови.
"Я чекаю, бо три хвилини безкоштовно. А потім взяв і поїхав. Вона мені дзвонить і каже: "я з дитиною, мені шо, викликати нових? Я з дитиною". Я сказав їй три рази, щоб йшли вони...", — скаржиться молодик.
Відео одразу привернуло увагу користувачів соцмереж. Наразі одеським таксистом вже зацікавлені активісти.
Мовні скандали в Одесі
Ми раніше писали, що б'юті-блогерка з Одеси вже декілька разів змінювала мову спілкування у своїх відео та у соцмережах, обґрунтовуючи це кількістю переглядів та вартістю реклами. Проте зараз дівчина зробила вибір і він — не на користь української мови.
Окрім того, народний депутат Олексій Гончаренко став учасником мовного скандалу через своє відео. Так, нардеп записав звернення до підписників на фоні маєтку Дональда Трампа російською мовою.
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