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Назвав українську "жлобською" мовою — скандал за участі одеського таксиста

27 травня 2024 12:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Назвав українську "жлобською" мовою — скандал за участі одеського таксиста
Таксист в Одесі лаявся відносно української мови. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі молодий водій таксі потрапив у мовний скандал за свою неповагу до державної мови. Так,  на відео, що шириться соцмережею, він назвав українську "жлобською" мовою.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.

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Деталі інциденту

Молодик 19-років працює водієм в таксі в Одесі. Він виклав у мережу відео, на якому рясно лається на одну з україномовних пасажирок. 

"Одразу "сільський голос", а я стою на зупинці, бо заїзду у двір немає. Сказав, що чекаю. "Добре-добре, виходимо" — оцією "жлобською" мовою", — говорить таксист на відео. 

Жінка викликала авто, проте не встигла сісти в салон за 3 хвилини, адже була з дитиною, тому водій поїхав. Зазначимо, що хлопець постійно нецензурно виражався на відео у бік жінки на державної мови. 

"Я чекаю, бо три хвилини безкоштовно. А потім взяв і поїхав. Вона мені дзвонить і каже: "я з дитиною, мені шо, викликати нових? Я з дитиною". Я сказав їй три рази, щоб йшли вони...", — скаржиться молодик.

Відео одразу привернуло увагу користувачів соцмереж. Наразі одеським таксистом вже зацікавлені активісти.

Мовні скандали в Одесі

Ми раніше писали, що б'юті-блогерка з Одеси вже декілька разів змінювала мову спілкування у своїх відео та у соцмережах, обґрунтовуючи це кількістю переглядів та вартістю реклами. Проте зараз дівчина зробила вибір і він — не на користь української мови.

Окрім того, народний депутат Олексій Гончаренко став учасником мовного скандалу через своє відео. Так, нардеп записав звернення до підписників на фоні маєтку Дональда Трампа російською мовою.

Одеса
скандал
таксі
українська мова
Одеська область
мовний скандал
образи
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