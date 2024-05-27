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Назвал украинский "жлобским" языком — скандал с участием одесского таксиста

27 мая 2024 12:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Назвал украинский "жлобским" языком — скандал с участием одесского таксиста
Таксист в Одессе ругался по отношению к украинскому языку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе молодой водитель такси попал в языковой скандал за свое неуважение к государственному языку. Так, на видео, которое распространяется в соцсети, он назвал украинский "жлобским" языком.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Детали инцидента

Молодой человек 19 лет работает водителем в такси в Одессе. Он выложил в сеть видео, где обильно ругается на одну из украиноязычных пассажирок.

"Сразу "деревенский голос", а я стою на остановке, потому что заезда во двор нет. Сказал, что жду. "Добре-добре, виходимо" — на этом "жлобском" языке", — говорит таксист на видео.

Женщина вызвала авто, однако не успела сесть в салон через 3 минуты, ведь была с ребенком, поэтому водитель уехал. Отметим, что парень постоянно нецензурно выражался на видео в сторону женщины на государственном языке.

"Я жду, потому что три минуты бесплатно. А потом взял и уехал. Она мне звонит и говорит: "я з дитиною. Мені що, нових викликати? Я з дитиною". Я сказал ей три раза, чтобы шли они...", — жалуется новолуние.

Видео сразу привлекло внимание пользователей соцсетей. Одесским таксистом уже заинтересованы активисты.

Языковые скандалы в Одессе

Мы ранее писали, что бьюти-блогерка из Одессы уже несколько раз меняла язык общения в своих видео и соцсетях, обосновывая это количеством просмотров и стоимостью рекламы. Однако сейчас девушка сделала выбор и он не в пользу украинского языка.

Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко стал участником языкового скандала из-за своего видео. Так, нардеп записал обращение к подписчикам на фоне имения Дональда Трампа на русском языке.

Одесса
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такси
украинский язык
Одесская область
языковой скандал
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