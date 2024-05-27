В Одессе уволили таксиста за его неуважение к клиентам и государственному языку — реакция сервиса

В Одессе уволили водителя такси. Иллюстративное фото: Freepik

В Одессе уволили водителя, который записал видео, где ругался на пассажирку и унижал украинский язык, называя его "жлобским". Скандал вызвал широкий резонанс в социальных сетях и получил скорую реакцию от сервиса такси.

Об этом сообщили в пресс-службе Uklon.

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Реакция Uklon

Представители компании подтвердили, что поведение водителя недопустимо и позорно. По решению Uklon, с молодым человеком попрощались навсегда.

"Хотим подчеркнуть, что такое поведение водителя абсолютно неприемлемо и не соответствует стандартам нашего сервиса. Поэтому мы приняли решение прекратить с ним сотрудничество навсегда", — говорится в сообщении.

Сообщения от сервиса такси. Фото: скриншот

Однако вероятно, этот водитель сотрудничал с несколькими компаниями, ведь в Uklon отметили, что адрес из скандала не совпадает с записанными поездками этого водителя. На это одесский активист Демьян Ганул призвал другие сервисы такси проверить и заблокировать этого водителя во избежание подобных инцидентов в будущем.

"Скорее всего, этот быдло-водитель сотрудничал с несколькими компаниями, поэтому было бы здорово, чтобы его проверили и заблокировали другие компании!" — написал Демьян Ганул.

Сообщение Демьяна Ганула. Фото: сркиншот

Скандал с одесским водителем

Напомним, что в Одессе молодой водитель такси назвал украинский "жлобским" языком. Он выложил в сеть видео, на котором обильно ругается на одну из украиноязычных пассажирок, которая была с ребенком и не успела сесть в салон за три минуты.

Языковые скандалы в Одессе

Мы ранее писали, что бьюти-блогерка из Одессы уже несколько раз меняла язык общения в своих видео и соцсетях, обосновывая это количеством просмотров и стоимостью рекламы. Однако сейчас девушка сделала выбор и он не в пользу украинского языка.

Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко стал участником языкового скандала из-за своего видео. Так, нардеп записал обращение к подписчикам на фоне имения Дональда Трампа на русском языке.