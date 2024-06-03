Під російську музику танцювали і співали у ресторані Одеси

В закладі Одеси грала російська музика. Ілюстративне фото: Ffreepik

В Одесі знову стався випадок порушення мовного закону в одному з ресторанів. Так, у закладі Mafia Rave лунали пісні російських виконавців, під які весело танцювали відвідувачі та голосно підспівували, незважаючи на закон про мову та дії країни-агресорки.

Відео опублікували відвідувачі закладу у соцмережі.



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Російські пісні в закладі Одеси

На опублікованому відео чути, що одна з вечірок супроводжувалася піснею "Крошка моя" гурту "Руки вверх", соліст якої перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. Відвідувачі голосно підспівують і танцюють.

На іншому відрізку відео гості грають у "Мафію", однак на фоні лунає "Просто друг" російського гурту "Чай вдвоем". Також видно, як молоді люди та дівчата веселяться й танцюють під "Такие девушки как звезды" виконавця Андрія Губіна.

"На третьому році війни після жахливих обстрілів Одеси зі сторони Росії є люди, які вмикають і слухають пісні любителів Путіна", — пише одеський активіст Дем'ян Ганул.

Мовні скандали в Одесі

Ми писали, що в Одесі нічні клуби вже відкрили літній сезон. Зокрема в "Ітаці" не обійшлося без інцидентів: молодь танцювала під російську музику, а деякі дівчата взагалі були в не зовсім "адекватному" стані.

Також ми писали, що в Одесі звільнили водія, який записав відео, де лаявся на пасажирку та принижував українську мову, називаючи її "жлобською". Скандал викликав широкий резонанс в соціальних мережах та отримав швидку реакцію від сервісу таксі.

Окрім цього, б'юті-блогерка з Одеси вже декілька разів змінювала мову спілкування у своїх відео та у соцмережах, обґрунтовуючи це кількістю переглядів та вартістю реклами. Проте зараз дівчина зробила вибір, і він не на користь української мови.