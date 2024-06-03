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Пели и танцевали под российские песни — в Одессе разгорелся очередной скандал

3 июня 2024 10:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Под русскую музыку танцевали и пели в ресторане Одессы
В заведении Одессы играла русская музыка. Иллюстративное фото: Ffreepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе снова произошел случай нарушения языкового закона в одном из ресторанов. Так, в заведении Mafia Rave звучали песни российских исполнителей, под которые весело танцевали посетители и громко подпевали, несмотря на закон о языке и действиях страны-агрессорки.

Видео опубликовали посетители заведения в соцсети.

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Российские песни в заведении Одессы

На опубликованном видео слышно, что одна из вечеринок сопровождалась песней "Крошка моя" группы "Руки вверх", солист которой находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. Посетители громко подпевают и пляшут.

На другом отрезке видео гости играют в "Мафию", однако на фоне раздается "Просто друг" российской группы "Чай вдвоем". Также видно, как молодые люди и девушки веселятся и пляшут под "Такие девушки как звезды" исполнителя Андрея Губина.

"На третьем году войны после ужасных обстрелов Одессы со стороны России есть люди, которые включают и слушают песни любителей Путина" , — пишет одесский активист Демьян Ганул.

Языковые скандалы в Одессе

Мы писали, что в Одессе ночные клубы открыли летний сезон. В частности, в "Итаке" не обошлось без инцидентов: молодежь танцевала под российскую музыку, а некоторые девушки вообще были в не совсем "адекватном" состоянии.

Также мы писали, что в Одессе уволили водителя, который записал видео, где ругался на пассажирку и унижал украинский язык, называя его "жлобским". Скандал вызвал широкий резонанс в социальных сетях и получил скорую реакцию от сервиса такси.

Кроме того, бьюти-блогерша из Одессы уже несколько раз меняла язык общения в своих видео и соцсетях, обосновывая это количеством просмотров и стоимостью рекламы. Однако сейчас девушка сделала выбор и он не в пользу украинского языка.

русский язык
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