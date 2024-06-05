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Все, кто живет в Украине, прекрасно понимают русский — в Одессе произошел очередной языковой скандал

5 июня 2024 12:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Языковой скандал в Одессе: администратор принципиально говорит по-русски
В Одессе произошел речевой скандал с участием представительницы бизнеса. Иллюстративное фото: freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Между представительницей одесской фотостудии и потенциальной клиенткой произошел речевой скандал во время переписки в соцсети. В ответе на запрос администратор фирмы посылала голосовые сообщения на русском языке, уверяя, что все живущие "на Украине" прекрасно понимают язык оккупантов.

Видеозапись переписки публикует на своей странице одесский активист Демьян Ганул.

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Подробности скандала

Потенциальная клиентка написала в фотостудию в Одессе в соцсети с намерением записаться на съемку. Однако администратор страницы прислала все тарифы на русском, что удивило автора видео. На вопрос, почему же представительница фотостудии общается на языке агрессора, ответила, что всю жизнь говорила на русском.

"Я говорю на том языке, на котором говорила и писала всю свою жизнь. И я училась в русской школе, живя здесь, на Украине, и так далее... Несмотря на сложившуюся ситуацию, я пишу и говорю на том языке, на котором я привыкла" , — послала администратор голосовое сообщение.

После этого автор видео сделала замечания по поводу "на Украине" и отметила, что действительно собиралась записаться на услуги, однако из-за принципиальной гражданской позиции — этого делать не будет. На что же русскоязычная женщина снова направила голосовое сообщение, в котором заявила, что по ее мнению все прекрасно понимают русский.

"Если вам так напряжно воспринимать информацию на русском языке. Хотя я уверена, что русский язык вы прекрасно понимаете. Ведь все, кто живет на Украине, особенно в Одессе, русский язык знают очень хорошо" , — заявила женщина.

Языковые скандалы в Одессе

Мы ранее писали, что в Одессе произошел случай нарушения языкового закона в одном из ресторанов. Так, в заведении Mafia Rave звучали песни российских исполнителей, под которые весело танцевали посетители и громко подпевали, несмотря на закон о языке и действиях страны-агрессорки.

Также мы сообщали, что в Одессе уволили водителя, который записал видео, где ругался на пассажирку и унижал украинский язык, называя его "жлобским". Скандал вызвал широкий резонанс в социальных сетях и получил скорую реакцию от сервиса такси.

Кроме того, бьюти-блогерша из Одессы уже несколько раз меняла язык общения в своих видео и соцсетях, обосновывая это количеством просмотров и стоимостью рекламы. Однако сейчас девушка сделала выбор и он не в пользу украинского языка.

бизнес
русский язык
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языковой скандал
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украинский язык
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