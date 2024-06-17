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Противно слухати українську — в Одесі стався мовний скандал

17 червня 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Мовний конфлікт в Одесі зі стрімером: деталі інциденту
В Одесі стався мовний конфлікт. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі хлопець проводив етер у соцмережі українською мовою, поки чекав транспорт. У цей час жінка, яка проходила повз, почала прискіпатись та проявляти своє негативне ставлення до державної мови.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.

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Деталі скандалу

Одеський україномовний стрімер проводив етер на Twitch і чекав тролейбус, щоб поїхати додому. Раптом жінка почула українську мову та почала чіплятись до молодика.

"Ти взагалі звідки приїхав, що ти тут на всю вулицю цією українською х**ню якусь розповідаєш?" — спитала жінка агресивним тоном. 

Коли ж стрімер відповів, що він з Одеси, то місцева жителька почала його перекривлювати, заявила, що хлопця "противно слухати" та пішла у невідомому напрямку. 

Мовні скандали в Одесі

Нагадаємо, що на бізнес-івенті в Одесі, який проводився російською, виник конфлікт через мовне питання. Дівчата, які відвідували захід, попросили спікера надати інформацію українською, але їхня вимога викликала обурення.

Також між представницею одеської фотостудії та потенційною клієнткою стався мовний скандал під час листування у соцмережі. У відповіді на запит адміністраторка фірми надсилала голосові повідомлення російською мовою, запевняючи, що усі, хто живуть "на Украінє"  чудово розуміють мову окупантів.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі звільнили водія, який записав відео, де лаявся на пасажирку та принижував українську мову, називаючи її "жлобською". Скандал викликав широкий резонанс в соціальних мережах та отримав швидку реакцію від сервісу таксі.

російська мова
Одеса
Новини Одеси
українці
українська мова
Одеська область
мовний скандал

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