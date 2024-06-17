Языковой конфликт в Одессе со стримером: детали инцидента

В Одессе произошел речевой конфликт. Фото: скриншот

В Одессе парень проводил эфир в соцсети на украинском языке , пока ждал транспорт. В это время проходившая мимо женщина начала придираться и проявлять свое негативное отношение к государственному языку.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Детали скандала

Одесский украиноязычный стример проводил эфир на Twitch и ждал троллейбус, чтобы уехать домой. Вдруг женщина услышала украинский язык и стала приставать к юноше.

"Ты вообще откуда приехал, что ты здесь на всю улицу по-украински х**ню какую-то рассказываешь?" – спросила женщина агрессивным тоном.

Когда стример ответил, что он из Одессы, то местная жительница начала его перекривливать, заявила, что парня "противно слушать" и ушла в неизвестном направлении.

Языковые скандалы в Одессе

Напомним, что на проводимом на русском бизнес-ивенте в Одессе возник конфликт из-за языкового вопроса. Девушки, которые посещали мероприятие, попросили спикера предоставить информацию по-украински, но их требование вызвало возмущение.

Также между представительницей одесской фотостудии и потенциальной клиенткой произошел языковой скандал во время переписки в соцсети. В ответе на запрос администратор фирмы посылала голосовые сообщения на русском языке, уверяя, что все живущие "на Украине" прекрасно понимают язык оккупантов.

Ранее мы сообщали, что в Одессе уволили водителя, который записал видео, где ругался на пассажирку и унижал украинский язык, называя его "жлобским". Скандал вызвал широкий резонанс в социальных сетях и получил скорую реакцию от сервиса такси.