В Одесі стався мовний конфлікт: подробиці

Охоронець івенту просить дівчину покинути залу. Фото: скриншот

На бізнес-івенті в Одесі, який проводився російською, виник конфлікт через мовне питання. Дівчата, які відвідували захід, попросили спікера надати інформацію українською, але їхня вимога викликала обурення.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Читайте також:

Скандал в Одесі

На заході, де розказували про те, як стати затребуваним спеціалістом на міжнародному рівні у 2024 році організатор вів розмову російською. Одна з дівчат висловилася, що не розуміє мови спікера, і запитала, чому не використовується українська. На це спікер відповів, що ніхто не змушує залишатися тих, хто не розуміє, а йому зручно розмовляти мовою окупантів. Інші учасники заходу підтримали його оплесками та попросили не заважати. В результаті дівчат вивели з зали, аргументуючи це тим, що вони нібито зривають івент.

Мовні скандали в Одесі

Нагадаємо, між представницею одеської фотостудії та потенційною клієнткою стався мовний скандал під час листування у соцмережі. У відповіді на запит, адміністраторка фірми надсилала голосові повідомлення російською мовою, запевняючи, що усі, хто живуть "на Украінє" чудово розуміють мову окупантів.

Також ми повідомляли, що в Одесі звільнили водія, який записав відео, де лаявся на пасажирку та принижував українську мову, називаючи її "жлобською". Скандал викликав широкий резонанс в соціальних мережах та отримав швидку реакцію від сервісу таксі.

Окрім цього, б'юті-блогерка з Одеси вже декілька разів змінювала мову спілкування у своїх відео та у соцмережах, обґрунтовуючи це кількістю переглядів та вартістю реклами. Проте зараз дівчина зробила вибір, і він не на користь української мови.