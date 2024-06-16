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Мовний скандал в Одесі — учасниць бізнес-заходу вигнали за прохання говорити українською

16 червня 2024 12:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі стався мовний конфлікт: подробиці
Охоронець івенту просить дівчину покинути залу. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На бізнес-івенті в Одесі, який проводився російською, виник конфлікт через мовне питання. Дівчата, які відвідували захід, попросили спікера надати інформацію українською, але їхня вимога викликала обурення.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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На заході, де розказували про те, як стати затребуваним спеціалістом на міжнародному рівні у 2024 році організатор вів розмову російською. Одна з дівчат висловилася, що не розуміє мови спікера, і запитала, чому не використовується українська. На це спікер відповів, що ніхто не змушує залишатися тих, хто не розуміє, а йому зручно розмовляти мовою окупантів. Інші учасники заходу підтримали його оплесками та попросили не заважати. В результаті дівчат вивели з зали, аргументуючи це тим, що вони нібито зривають івент. 

Мовні скандали в Одесі

Нагадаємо, між представницею одеської фотостудії та потенційною клієнткою стався мовний скандал під час листування у соцмережі. У відповіді на запит, адміністраторка фірми надсилала голосові повідомлення російською мовою, запевняючи, що усі, хто живуть "на Украінє"  чудово розуміють мову окупантів.

Також ми повідомляли, що в Одесі звільнили водія, який записав відео, де лаявся на пасажирку та принижував українську мову, називаючи її "жлобською". Скандал викликав широкий резонанс в соціальних мережах та отримав швидку реакцію від сервісу таксі. 

Окрім цього, б'юті-блогерка з Одеси вже декілька разів змінювала мову спілкування у своїх відео та у соцмережах, обґрунтовуючи це кількістю переглядів та вартістю реклами. Проте зараз дівчина зробила вибір, і він не на користь української мови.

бізнес
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українська мова
Одеська область
Одеська ОДА
мовний скандал

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