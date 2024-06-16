В Одессе произошел языковой конфликт: подробности

Охранник ивента просит девушку покинуть зал. Фото: скриншот

На бизнес-ивенте в Одессе, который проводился на русском, возник конфликт из-за языкового вопроса. Девушки, которые посещали мероприятие, попросили спикера предоставить информацию на украинском, но их требование вызвало возмущение.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Скандал в Одессе

На мероприятии, где рассказывали о том, как стать востребованным специалистом на международном уровне в 2024 году организатор вел разговор по-русски. Одна из девушек высказалась, что не понимает язык спикера, и спросила, почему не используется украинский. На это спикер ответил, что никто не заставляет оставаться тем, кто не понимает, а ему удобно разговаривать на языке оккупантов. Другие участники мероприятия поддержали его аплодисментами и попросили не мешать. В результате девушек вывели из зала, аргументируя это тем, что они якобы срывают ивент.

Языковые скандалы в Одессе

Напомним, между представительницей одесской фотостудии и потенциальной клиенткой произошел языковой скандал во время переписки в соцсети. В ответе на запрос администратор фирмы посылала голосовые сообщения на русском языке, уверяя, что все живущие "на Украине" прекрасно понимают язык оккупантов.

Также мы сообщали, что в Одессе уволили водителя, который записал видео, где ругался на пассажирку и унижал украинский язык, называя его "жлобским". Скандал вызвал широкий резонанс в социальных сетях и получил скорую реакцию от сервиса такси.

Кроме того, бьюти-блогер из Одессы уже несколько раз меняла язык общения в своих видео и соцсетях, обосновывая это количеством просмотров и стоимостью рекламы. Однако сейчас девушка сделала выбор и он не в пользу украинского языка.