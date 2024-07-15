Нацполиция отреагировала на языковой конфликт в Одессе возле гостиницы Черное Море

Патруль Одессы, участвовавший в языковом конфликте. Фото: Скриншот

В Одессе произошел очередной языковой конфликт на парковке возле гостиницы "Черное Море". Парковщик, предоставлявший услуги, отказался обслуживать клиентку на украинском, а полицейский патруль его поддержал.

Об этом в своем Telegram 14 июля, в воскресенье рассказал и выложил соответствующее видео волонтер, зоо- и экозащитник, основатель и руководитель общественной организации "Уличный фронт" Демьян Ганул.

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Как развивался языковой конфликт

По словам Ганула, охранник, выполняющий функции парковщика, отказался предоставлять услуги на украинском.

Тогда общественный деятель вызвал полицию, но полицейские, несмотря на ссылку активистов на ст. 30 закона "О языке", стали настаивать, что это касается только госслужащих.

Сообщение Ганула относительно языкового конфликта

Надо заметить, что в языковом законе чрезвычайно важна ст. 30 "Государственный язык в сфере обслуживания потребителей", которым является украинский язык.

По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для обеих сторон.

Это означает, что первое обращение работника сферы обслуживания должно звучать на украинском языке, а в случае просьбы клиента он имеет право, но не обязан перейти на другой язык.

Какова была реакция руководства полиции

Демьян Ганул через соцсети обратился к руководству Нацполиции и получил ответ, что по этому инциденту будет проведено служебное расследование.

Ответ руководства патрульной полиции Украины

Кроме того, общественный активист уже записался на личную встречу начальника патрульной полиции Одессы.

Ранее в Одессе во время бизнес-ивента тоже возник конфликт из-за языкового вопроса. Посетители просили спикера предоставить информацию на украинском, но их требование вызвало возмущение.

Кроме того, сейчас именно Одесса оказалась на ведущих позициях за несоблюдение языкового закона. За первое полугодие там подано более 200 заявлений о нарушении языкового закона.