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Послал женщину за то, что она обратилась к нему по-украински — очередной языковой скандал в Одессе

17 июля 2024 12:26
Верзилова Єлизавета - редактор
Языковой скандал в Одессе: мужчина послал женщину из-за украинского
Участник языкового скандала в Одессе. Фото: скриншот
Верзилова Єлизавета - редактор

На одном из городских пляжей Одессы произошла очередная стычка по поводу языкового вопроса. Так, между отдыхающими возник конфликт, а когда женщина пыталась успокоить одессита — тот ее обругал, ведь она общается на украинском.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Детали инцидента

По данным местных СМИ, одессит со своей собакой породы йоркширский терьер пришел на пляж, где на его собачку набросился больший. Одна из женщин, которые отдыхали неподалеку, пытались успокоить мужчину, но услышав украинский — он сразу изменил поведение.

"Вали туда, откуда приехала, тварь" , — выругался мужчина.

Другие языковые скандалы в Одессе

Мы писали, что в Одессе патрульные игнорировали требование наказать парковщика, отказавшегося обслуживать клиентку на украинском языке. Полицейские потребовали у активиста показать законодательные акты, обязывающие парковщика общаться на украинском языке с клиентом. В полиции по поводу инцидента начали служебное расследование.

Также мы писали, что в Одессе заведение, расположенное на "Ланжероне", попало в эпицентр языкового скандала. Гости ресторана развлекались под очередной "хит" российских чартов, но после широкой огласки представительница извинилась.

Добавим, что на проводимом на русском бизнес-ивенте в Одессе возник конфликт из-за языкового вопроса. Девушки, которые посещали мероприятие, попросили спикера предоставить информацию по-украински, но их требование вызвало возмущение.

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