Мовний скандал в Одесі: російські пісні під час хрестин

Свято у ресторані "Веранда" в Одесі. Фото: Facebook/Веранда

В Одесі заклад, що розташований на "Ланжероні", потрапив в епіцентр мовного скандалу. Гості ресторану розважались під черговий "хіт" російських чартів, але після широкого розголосу представниця місця принесла свої вибачення.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Реакція закладу на скандал

Інцидент із російською музикою в ресторані "Веранда" швидко набув широкого розголосу у мережі. Тож представниця закладу вибачилась на камеру. Ольга пояснила, що у них святкували хрестини, які планували за місяць.

"Аренда була запланована за місяць вперед, ми би не влаштовували вечірку після жахливого обстрілу дитячої лікарні. Нам дуже прикро за цей випадок і ми хочемо щиро вибачитись", — зазначила представниця закладу Ольга.

Вона додала, що адміністратора, який не проконтролював музичний супровід, вже звільнено.

Деталі скандалу

На відео, опублікованому у мережі, люди в одеському закладі "Веранда" танцюють та співають під російську пісню. Ведуча веде захід таком мовою окупанта. Автор зазначив, що звернувся з претензією до адміністратора, однак належної реакції не отримав.

"Звернувся до адміністратора, подивилася, покивала головою і байдуже пішла собі далі", — йдеться у повідомленні.

Інші мовні скандали в Одесі

Ми писали, що в Одесі україномовний стрімер проводив прямий етер, а в цей час повз нього проходила невідома жінка. Їй не сподобалося, що хлопець говорив українською. Вона почала лаятись та говорити, що їй "противно чути" українську на вулиці.

Також ми писали, що на бізнес-івенті в Одесі, який проводився російською, виник конфлікт через мовне питання. Дівчата, які відвідували захід, попросили спікера надати інформацію українською, але їхня вимога викликала обурення.

Додамо, що Одещина на лідируючих позиціях за недотримання мовного закону. За перше півріччя 2024 року онад 200 заяв про його порушення стосувались нашого регіону.