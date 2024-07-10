Языковой скандал в Одессе: российские песни во время крестин

Праздник в ресторане "Веранда" в Одессе. Фото: Facebook/Веранда

В Одессе заведение, расположенное на "Ланжероне", попало в эпицентр языкового скандала. Гости ресторана развлекались под очередной "хит" российских чартов, но после широкой огласки представительница места принесла свои извинения.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Реакция заведения на скандал

Инцидент с российской музыкой в ресторане "Веранда" быстро получил широкую огласку в сети. Представительница заведения извинилась на камеру. Ольга объяснила, что у них праздновали крестины, которые планировали за месяц.

"Аренда была запланирована за месяц вперед, мы бы не устраивали вечеринку после ужасного обстрела детской больницы. Нам очень обидно за этот случай и мы хотим искренне извиниться" , — отметила представительница заведения Ольга.

Она добавила, что администратор, который не проконтролировал музыкальное сопровождение, уже уволен.

Детали скандала

На видео, опубликованном в сети, люди в одесском заведении "Веранда" танцуют и поют под российскую песню. Ведущая ведет мероприятие на таком языке оккупанта. Автор отметил, что обратился с претензией к администратору, однако должной реакции не получил.

"Обратился к администратору, посмотрела, покачала головой и безразлично пошла себе дальше" , — говорится в сообщении.

Другие языковые скандалы в Одессе

Мы писали, что в Одессе украиноязычный стример проводил прямой эфир, а в это время мимо него проходила неизвестная женщина. Ей не понравилось, что парень говорил по-украински. Она начала ругаться и говорить, что ей "противно слышать" украинский на улице.

Также мы писали, что на проводимом на русском бизнес-ивенте в Одессе возник конфликт из-за языкового вопроса. Девушки, которые посещали мероприятие, попросили спикера предоставить информацию по-украински, но их требование вызвало возмущение.

Добавим, что Одесчина на лидирующих позициях по несоблюдению языкового закона. За первое полугодие 2024 года оно 200 заявлений о его нарушении касалось нашего региона.