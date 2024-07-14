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Мовний конфлікт в Одесі — поліцейські заявили, що українською говорять тільки держслужбовці

14 липня 2024 15:38
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі черговий конфлікт через мову
Учасники мовного конфлікту в Одесі. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі виник конфлікт між громадянкою та працівником сервісної служби через питання використання української мови при наданні послуг. Пізніше на місце події приїхали поліцейські, які теж проігнорували мовну норму. 

Про це повідомляє одеський активіст Дем’ян Ганул

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Інцидент стався на вулиці віце-адмірала Азарова, біля готелю "Чорне Море". Там охоронець-паркувальник відмовився обслуговувати клієнтку українською мовою. На місце активіст викликав патрульних, які заявили, що мовний закон стосується лише державних службовців.

"Я проїздив повз та вирішив спробувати розв'язувати цю проблему через поліцію. Чоловік не представився та почав говорити, що мовний закон розповсюджується тільки на державних службовців, і взагалі, чому я маю перевіряти документи в обʼєкта господарювання", — пише Ганул. 

На відео чути, що сторони конфлікту наводили різні аргументи щодо правомірності використання тієї чи іншої мови. Поліцейські вимагали в активіста показати законодавчі акти, які зобов'язують паркувальника спілкуватися українською мовою з клієнтом. Після чого поліцейська взагалі заявила, що такої норми в законі немає.

"Нема там такого, покажіть. На заборі вон теж написано. І ви вірите цим істочникам", — сказала правоохоронниця.

Інші мовні скандали в Одесі

Нагадаємо, в Одесі заклад, що розташований на "Ланжероні", потрапив в епіцентр мовного скандалу. Гості ресторану розважались під черговий "хіт" російських чартів, але після широкого розголосу представниця перепросила.

Також ми писали, що на бізнес-івенті в Одесі, який проводився російською, виник конфлікт через мовне питання. Дівчата, які відвідували захід, попросили спікера надати інформацію українською, але їхня вимога викликала обурення.

Додамо, що Одещина на лідируючих позиціях за недотримання мовного закону.  За перше півріччя 2024 року онад 200 заяв про його порушення стосувались нашого регіону.

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