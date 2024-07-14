Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Языковой конфликт в Одессе — полицейские заявили, что по-украински говорят только госслужащие arrow

Языковой конфликт в Одессе — полицейские заявили, что по-украински говорят только госслужащие

14 июля 2024 15:38
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе очередной конфликт из-за языка
Участники языкового конфликта в Одессе. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе возник конфликт между гражданкой и работником сервисной службы из-за вопроса использования украинского языка при предоставлении услуг. Позже на место происшествия приехали полицейские, тоже проигнорировавшие языковую норму.

Об этом сообщает одесский активист Демьян Ганул.

Читайте также:

Языковой скандал в Одессе

Инцидент произошел на улице вице-адмирала Азарова, возле гостиницы "Черное море". Там охранник-парковщик отказался обслуживать клиентку на украинском языке. На место активист вызвал патрульных, заявивших, что языковой закон касается только государственных служащих.

"Я проезжал мимо и решил попытаться решать эту проблему через полицию. Мужчина не представился и начал говорить, что языковой закон распространяется только на государственных служащих, и вообще, почему я должен проверять документы у объекта хозяйствования", — пишет Ганул.

На видео слышно, что стороны конфликта приводили разные аргументы относительно правомерности использования того или иного языка. Полицейские потребовали у активиста показать законодательные акты, обязывающие парковщика общаться на украинском языке с клиентом. После чего полицейский вообще заявил, что такой нормы в законе нет.

"Нет там такого, покажите. На заборе он тоже написан. И вы верите этим источникам?" — сказала полицейская.

Другие языковые скандалы в Одессе

Напомним, в Одессе заведение, расположенное на "Ланжероне", попало в эпицентр языкового скандала. Гости ресторана развлекались под очередной "хит" российских чартов, но после широкой огласки представительница извинилась.

Также мы писали, что на проводимом на русском бизнес-ивенте в Одессе возник конфликт из-за языкового вопроса. Девушки, которые посещали мероприятие, попросили спикера предоставить информацию по-украински, но их требование вызвало возмущение.

Добавим, что Одесчина на лидирующих позициях по несоблюдению языкового закона. За первое полугодие 2024 года оно 200 заявлений о его нарушении касалось нашего региона.

Одесса скандал конфликт украинский язык Одесская область языковой скандал Одесская ОГА Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля