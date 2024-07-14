В Одессе очередной конфликт из-за языка

Участники языкового конфликта в Одессе. Фото: скриншот

В Одессе возник конфликт между гражданкой и работником сервисной службы из-за вопроса использования украинского языка при предоставлении услуг. Позже на место происшествия приехали полицейские, тоже проигнорировавшие языковую норму.

Об этом сообщает одесский активист Демьян Ганул.

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Языковой скандал в Одессе

Инцидент произошел на улице вице-адмирала Азарова, возле гостиницы "Черное море". Там охранник-парковщик отказался обслуживать клиентку на украинском языке. На место активист вызвал патрульных, заявивших, что языковой закон касается только государственных служащих.

"Я проезжал мимо и решил попытаться решать эту проблему через полицию. Мужчина не представился и начал говорить, что языковой закон распространяется только на государственных служащих, и вообще, почему я должен проверять документы у объекта хозяйствования", — пишет Ганул.

На видео слышно, что стороны конфликта приводили разные аргументы относительно правомерности использования того или иного языка. Полицейские потребовали у активиста показать законодательные акты, обязывающие парковщика общаться на украинском языке с клиентом. После чего полицейский вообще заявил, что такой нормы в законе нет.

"Нет там такого, покажите. На заборе он тоже написан. И вы верите этим источникам?" — сказала полицейская.

Другие языковые скандалы в Одессе

Напомним, в Одессе заведение, расположенное на "Ланжероне", попало в эпицентр языкового скандала. Гости ресторана развлекались под очередной "хит" российских чартов, но после широкой огласки представительница извинилась.

Также мы писали, что на проводимом на русском бизнес-ивенте в Одессе возник конфликт из-за языкового вопроса. Девушки, которые посещали мероприятие, попросили спикера предоставить информацию по-украински, но их требование вызвало возмущение.

Добавим, что Одесчина на лидирующих позициях по несоблюдению языкового закона. За первое полугодие 2024 года оно 200 заявлений о его нарушении касалось нашего региона.