Одяг з Росії на полицях в Одесі: сканадал в одному з ТРЦ

Вітрина магазину в Одесі. Фото: соцмережі

У одному з торгівельно-розважальних центрів Одеси досі можна знайти російський одяг. Місцеві сфотографували бірки на товарах, на яких постачальником вказана компанія з Москви.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Російський одяг на полицях в Одесі

Місцеві, які помітили бірки російського виробника. звернулись до предтавника магазину за роз'ясненнями, чого та третьому році війни в Одесі досі є одяг з країни-агресорки. За даними користувачів, продавець пояснив, що магазин представляє дитячий бренд одягу Gulliver. На запит про наявність російського одягу в магазині уточнили, що зараз відбувається нібито розпродаж залишків.

"Ми тільки розпродаємо залишки, ніякої нової колекції по Гуліверу ми не завозимо, як бачите, соцмережі теж не ведемо! В магазині з нового тільки український бренд та китайський", — повідомили представники магазину на запит одеситів.

Перевірка показала, що в магазині дійсно продається частина старої колекції російського бренду. На деяких товарах постачальником значиться ТОВ "Люкс Трейд" з адресою у Москві.

Мовні скандали в Одесі

Ми писали, що на одному з міських пляжів Одеси сталась чергова сутичка з приводу мовного питання. Так, між відпочивальниками виник конфлікт, а коли жінка намагалось заспокоїти одесита — той її облаяв, адже вона спілкується українською.

Також ми писали, що в Одесі заклад, що розташований на "Ланжероні", потрапив в епіцентр мовного скандалу. Гості ресторану розважались під черговий "хіт" російських чартів, але після широкого розголосу представниця перепросила.