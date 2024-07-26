Одежда из России на полках в Одессе: сканадал в одном из ТРЦ

Витрина магазина в Одессе. Фото: соцсети

В одном из торгово-развлекательных центров Одессы до сих пор можно найти русскую одежду. Местные сфотографировали бирки на товарах, на которых поставщиком указана компания из Москвы.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Бирки одежды. Фото: пользователи соцсетей

Русская одежда на полках в Одессе

Местные, заметившие бирки российского производителя. обратились к предтавнику магазина за разъяснениями, почему и в третьем году войны в Одессе до сих пор есть одежда из страны-агрессора. По данным пользователей, продавец объяснил, что магазин представляет детский бренд одежды Gulliver. По запросу о наличии российской одежды в магазине уточнили, что сейчас происходит якобы распродажа остатков.

"Мы только распродаем остатки, никакой новой коллекции по Гулливеру мы не завозим, как видите, соцсети тоже не ведем! В магазине с нового только украинский бренд и китайский", — сообщили представители магазина по запросу одесситов.

Проверка показала, что в магазине действительно продается часть устаревшей коллекции российского бренда. На некоторых товарах поставщиком значится ООО "Люкс Трейд" с адресом в Москве.

Языковые скандалы в Одессе

Мы писали, что на одном из городских пляжей Одессы произошло очередное столкновение по поводу языкового вопроса. Да, между отдыхающими возник конфликт, а когда женщина пыталась успокоить одессита — тот ее обругал, ведь она общается на украинском языке.

Также мы писали, что в Одессе заведение, расположенное на "Ланжероне", попало в эпицентр языкового скандала. Гости ресторана развлекались под очередной "хит" российских чартов, но после широкой огласки представительница извинилась.