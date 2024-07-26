Одежда из России на полках в Одессе: сканадал в одном из ТРЦ

В Одессе снова скандал — один из магазинов до сих пор продает одежду из России
В одном из торгово-развлекательных центров Одессы до сих пор можно найти русскую одежду. Местные сфотографировали бирки на товарах, на которых поставщиком указана компания из Москвы.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Русская одежда на полках в Одессе
Местные, заметившие бирки российского производителя. обратились к предтавнику магазина за разъяснениями, почему и в третьем году войны в Одессе до сих пор есть одежда из страны-агрессора. По данным пользователей, продавец объяснил, что магазин представляет детский бренд одежды Gulliver. По запросу о наличии российской одежды в магазине уточнили, что сейчас происходит якобы распродажа остатков.
"Мы только распродаем остатки, никакой новой коллекции по Гулливеру мы не завозим, как видите, соцсети тоже не ведем! В магазине с нового только украинский бренд и китайский", — сообщили представители магазина по запросу одесситов.
Проверка показала, что в магазине действительно продается часть устаревшей коллекции российского бренда. На некоторых товарах поставщиком значится ООО "Люкс Трейд" с адресом в Москве.
Языковые скандалы в Одессе
Мы писали, что на одном из городских пляжей Одессы произошло очередное столкновение по поводу языкового вопроса. Да, между отдыхающими возник конфликт, а когда женщина пыталась успокоить одессита — тот ее обругал, ведь она общается на украинском языке.
Также мы писали, что в Одессе заведение, расположенное на "Ланжероне", попало в эпицентр языкового скандала. Гости ресторана развлекались под очередной "хит" российских чартов, но после широкой огласки представительница извинилась.
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