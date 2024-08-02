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Отказали в обслуживании по-украински — в Затоке на Одесчине произошел скандал

2 августа 2024 15:13
Верзилова Єлизавета - редактор
Языковой скандал в Затоке — отказали в обслуживании на украинском
В Затоке отказались обслуживать на украинском. Иллюстративное фото: Freepik
Верзилова Єлизавета - редактор

В Затоке в Одесской области произошел языковой скандал в одном из местных заведений питания. Львовянка Валерия посетила кафе Burger Z и на свой заказ, озвученный на украинском языке, получила ответ на русском.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Подробности скандала

Когда Валерия попросила перейти на государственный язык, ей отказали в обслуживании и попросили покинуть заведение. В ответ на это девушка вызвала полицию, составившую административный протокол. Также Валерия попросила правоохранителей сделать кафе предупреждение. Как выяснилось позже, в кассе работал несовершеннолетний сын владельца кафе.

Владелец заведения во время общения якобы агрессивно защищал русский язык, утверждая, что его семья никогда не перейдет на украинский. Кроме того, автор жалобы отметила, что в заведении играла музыка страны-агрессора, а меню было написано на русском языке.

​​​​​​Burger Z в Затоке
Заведение-участник скандала. Фото: Ярослава Витко-Присяжнюк

Кафе Burger Z расположено в курортном поселке Затока на Одесчине. Заведение популярно среди туристов благодаря своим бургерам и расположению вблизи пляжа. Владелец заведения пока не комментировал инцидент публично.

Защита украинского языка

Представительница Уполномоченного по защите государственного языка Ярослава Витко-Присяжнюк отреагировала на инцидент и отметила, что начат госконтроль по соблюдению языкового закона владелицей этого кафе. Также дополнительно проведут информационно разъяснительную работу с представителями сферы обслуживания в регионе.

Допис вітко-Присяжнюк щодо скандалу у Затоці
Пост по поводу скандала в Затоке. Фото: скриншот 

Другие языковые скандалы в Одесской области

Мы писали, что в одном из торгово-развлекательных центров Одессы до сих пор можно найти русскую одежду. Местные сфотографировали бирки на товарах, на которых поставщиком указана компания из Москвы.

Ранее на одном из городских пляжей Одессы произошла очередная стычка по поводу языкового вопроса. Да, между отдыхающими возник конфликт, а когда женщина пыталась успокоить одессита — тот ее обругал, ведь она общается на украинском языке.

Одесса русский язык полиция украинский язык Одесская область языковой скандал кафе Новости Одессы

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