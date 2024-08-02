Языковой скандал в Затоке — отказали в обслуживании на украинском

В Затоке отказались обслуживать на украинском. Иллюстративное фото: Freepik

В Затоке в Одесской области произошел языковой скандал в одном из местных заведений питания. Львовянка Валерия посетила кафе Burger Z и на свой заказ, озвученный на украинском языке, получила ответ на русском.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Заявление в полицию от посетительницы. Фото: соцсети

Жалоба на кафе в Затоке. Фото: соцсети 1/2 ​ 2

Подробности скандала

Когда Валерия попросила перейти на государственный язык, ей отказали в обслуживании и попросили покинуть заведение. В ответ на это девушка вызвала полицию, составившую административный протокол. Также Валерия попросила правоохранителей сделать кафе предупреждение. Как выяснилось позже, в кассе работал несовершеннолетний сын владельца кафе.

Владелец заведения во время общения якобы агрессивно защищал русский язык, утверждая, что его семья никогда не перейдет на украинский. Кроме того, автор жалобы отметила, что в заведении играла музыка страны-агрессора, а меню было написано на русском языке.

Заведение-участник скандала. Фото: Ярослава Витко-Присяжнюк

Кафе Burger Z расположено в курортном поселке Затока на Одесчине. Заведение популярно среди туристов благодаря своим бургерам и расположению вблизи пляжа. Владелец заведения пока не комментировал инцидент публично.

Защита украинского языка

Представительница Уполномоченного по защите государственного языка Ярослава Витко-Присяжнюк отреагировала на инцидент и отметила, что начат госконтроль по соблюдению языкового закона владелицей этого кафе. Также дополнительно проведут информационно разъяснительную работу с представителями сферы обслуживания в регионе.

Пост по поводу скандала в Затоке. Фото: скриншот

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