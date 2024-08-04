Владельцы кафе в Затоке принесли извинения за нарушение языкового закона и меняют название заведения

Владелец кафе в Затоке на Одесчине. Фото: скриншот

В курортном поселке Затока в Одесской области произошел языковой конфликт: девушке отказали в обслуживании на украинском языке. После встречи с активистами, владельцы кафе попросили прощения и решили изменить название заведения.

Об этом в воскресенье, 4 августа, в своем Telegram-канале, сообщил одесский активист Демьян Ганул.

Читайте также:

Что сказали владельцы кафе в Затоке

По словам Ганула, после профилактической беседы, владелица заведения извинилась за поведение персонала и пообещала придерживаться языкового закона в будущем.

"Такого действительно больше не повторится, потому что мы уважаем украинский язык и Украину. А что касается названия заведения, то в будущем мы проведем ребрендинг", — сказала женщина.

Кроме этого, по названию заведения, то буква "Z" по словам владельцев, якобы означает поселок Затока. Чтобы избежать дальнейших недоразумений, они решили убрать эту букву из названия. Заведение было зарегистрировано в 2017 году, и владельцы показали соответствующие документы.

"Владельцы кафе заверили, что подобных ситуаций больше не будет и они будут прилагать все усилия для соблюдения языкового законодательства", — сказал активист Демьян Ганул.

Сообщение Демьяна Ганула. Фото: скриншот

Подробности скандала

Недавно в курортном поселке Затока в Одесской области произошел скандал, там девушке отказали в обслуживании на украинском языке, более того, после просьбы говорить на государственном — посетительницу выгнали из кафе. Владельцы заведения, которое называется "Burger Z", вели себя нагло даже в присутствии полицейских. Особенно негативную реакцию вызвало название кафе Burgerz, поскольку латинская буква Z ассоциируется с российскими оккупантами. Прибывшие на место инцидента полицейские не смогли эффективно разрешить конфликт.