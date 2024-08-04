Скандал в Одесской области: военного выгнали из горсовета при попытке получить консультацию

Секретарь Ананьевского городского совета, глава и военный. Фото: скриншот с видео

По сети ширится видео, на котором показано, как военного, нуждавшегося в консультации, выставили за двери Ананьевского городского совета. Это произошло после нескольких попыток попасть на прием к председателю горсовета.

Соответствующие кадры 3 августа опубликовал в соцсети ТikTok пользователь под никнеймом combat.art.ukraine.

Читайте также:

Детали инцидента

Из видео ясно, что военнослужащий пытался получить консультацию у главы Ананьевского городского совета. После безрезультатных попыток договориться о встрече, ему удалось "записаться" на прием, наткнувшись на чиновника в ресторане.

"Никак не выходит к вам на прием попасть. Когда это можно сделать? Вечером нужно попасть? Да, вечером. Что вы меня снимаете? Я фиксирую свои действия. Вторник? Хорошо, договорились", — говорится в диалоге на видео между военным и должностным лицом в ресторане.

Военного выставили за дверь

Однако позже становится ясно, что в указанную дату глава горсовета не явился на работу. Девушка в приемной предложила ему обратиться к секретарше, но та отказывается ему помочь, настаивая на том, чтобы он оставил свои гаджеты. Несмотря на упорство военнослужащего и его аргументы о праве на съемку в рамках действующего законодательства, сотрудники горсовета остались непоколебимыми. Впоследствии женщина буквально выставила военного за дверь кабинета.

"Я вам еще раз говорю. Оставьте, пожалуйста, кабинет или оставьте в приемной свои гаджеты", — сказала женщина и открыла дверь военному.