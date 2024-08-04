Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На Одесчине военного выгнали из горсовета при попытке получить консультацию arrow

На Одесчине военного выгнали из горсовета при попытке получить консультацию

4 августа 2024 15:08
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Скандал в Одесской области: военного выгнали из горсовета при попытке получить консультацию
Секретарь Ананьевского городского совета, глава и военный. Фото: скриншот с видео
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

По сети ширится видео, на котором показано, как военного, нуждавшегося в консультации, выставили за двери Ананьевского городского совета. Это произошло после нескольких попыток попасть на прием к председателю горсовета.

Соответствующие кадры 3 августа опубликовал в соцсети ТikTok пользователь под никнеймом combat.art.ukraine.

Читайте также:

Детали инцидента

Из видео ясно, что военнослужащий пытался получить консультацию у главы Ананьевского городского совета. После безрезультатных попыток договориться о встрече, ему удалось "записаться" на прием, наткнувшись на чиновника в ресторане.

"Никак не выходит к вам на прием попасть. Когда это можно сделать? Вечером нужно попасть? Да, вечером. Что вы меня снимаете? Я фиксирую свои действия. Вторник? Хорошо, договорились", — говорится в диалоге на видео между военным и должностным лицом в ресторане.

Военного выставили за дверь

Однако позже становится ясно, что в указанную дату глава горсовета не явился на работу. Девушка в приемной предложила ему обратиться к секретарше, но та отказывается ему помочь, настаивая на том, чтобы он оставил свои гаджеты. Несмотря на упорство военнослужащего и его аргументы о праве на съемку в рамках действующего законодательства, сотрудники горсовета остались непоколебимыми. Впоследствии женщина буквально выставила военного за дверь кабинета.

"Я вам еще раз говорю. Оставьте, пожалуйста, кабинет или оставьте в приемной свои гаджеты", — сказала женщина и открыла дверь военному.

Также важные новости дня по теме:

Одесса скандал чиновники Одесская область местные депутаты военные Одесская ОГА Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:17 Украина могла получить больше F-16, чем было заявлено, — СМИ

15:08 На Одесчине военного выгнали из горсовета при попытке получить консультацию

15:04 Шахтер подарил чемпионские медали украинским военным и семьям павших героев

15:03 Мобилизация в Украине — какие бывают виды повесток и что важно знать

14:41 Оккупанты запустили железную дорогу из Ростова в Мариуполь — как это повлияет на ситуацию на фронте

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

14:34 Скандал в Затоке — владелица кафе извинилась за нарушение языкового закона

14:32 Митинг под Ковельским ТЦК — военкомы обвинили горожан в работе на Россию

14:07 Известны призовые Харлан и других украинских саблисток за Олимпийские игры-2024

14:04 Более 80 миллионов на реконструкцию лицея — на Одесчине новый тендер

14:02 В Киеве ограничат движение на Севастопольской площади — какая причина

15:17 Украина могла получить больше F-16, чем было заявлено, — СМИ

15:08 На Одесчине военного выгнали из горсовета при попытке получить консультацию

15:04 Шахтер подарил чемпионские медали украинским военным и семьям павших героев

15:03 Мобилизация в Украине — какие бывают виды повесток и что важно знать

14:41 Оккупанты запустили железную дорогу из Ростова в Мариуполь — как это повлияет на ситуацию на фронте

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

14:34 Скандал в Затоке — владелица кафе извинилась за нарушение языкового закона

14:32 Митинг под Ковельским ТЦК — военкомы обвинили горожан в работе на Россию

14:07 Известны призовые Харлан и других украинских саблисток за Олимпийские игры-2024

14:04 Более 80 миллионов на реконструкцию лицея — на Одесчине новый тендер

14:02 В Киеве ограничат движение на Севастопольской площади — какая причина

Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

Text

19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

Text

17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

Text

17:30 Врач из самого известного в мире фото "Охматдета" впервые отреагировал на фейки о себе

Text

17:23 Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ — Киселев отметил важную деталь

Text

16:02 Политический эксперт Матвиенко ответил, готова ли Украина к перемирию

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

14:35 Фейгин объяснил, почему Россия согласилась на обмен заключенными из США

2 августа 2024
Text

23:46 Дунда хочет объяснений от Минюста по поводу премии экс-начальнику колонии, где пытали заключенных

Text

18:44 Сколько будет продолжаться война — военный обратил внимание на нюанс, как манипулируют украинцами

Text

18:09 Массовые увольнения в правительстве и резкое повышение тарифов - эфир Вечер.LIVE

Text

17:51 На Лиманском направлении россияне ищут точку для прорыва — военный поделился деталями

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине