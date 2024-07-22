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Накинувся з ножем на військового — в Одесі стався черговий конфлікт

22 липня 2024 10:15
Верзілова Єлизавета - редактор
В Одесі чоловік напав на військового з ножем: відео
Чоловік з ножем у руці. ілюстративне фото: Pixabay
Верзілова Єлизавета - редактор

В Хаджибейському районі Одеси чоловік із ножем накинувся на діючого військового. Причиною стало татуювання захисника, яке не  сподобалось нападнику — на його думку українських бійців взагалі чимось "наколюють".

Відео виклав у себе в Телеграм-каналі одеський активіст Дем'ян Ганул.

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Деталі скандалу

В Одесі на розі вулиць Бабеля та Головківської перехожий побачив у військовослужбовця татуювання, яке йому не сподобалось. Також йому не сподобалось, що військовий говорить російською, хоча сам одесит — також спілкувався цією мовою.

"Ти чого російською мовою розмовляєш? Носиш свастику, розмовляєш російською...Говорі на мові, яку ви тут позиціонуєте", — зі зневагою сказав чоловік. 

Одразу, як військовий спитав, чи має його співрозмовник щось проти, той вдарив захисника по лицю. Незабаром нападник дістав ніж, але як тільки почув, що його знімають — заспокоївся та зброю сховав, а потім пішов допомагати, ймовірно, жінці, донести товари з магазину додому.  Автор відео зафільмував, як він прямує з пакунками, але на це чоловік також голосно вилаявся.

"Ви, с*ка, незабаром усі поляжете! Понакололи, дол****бів" ,— огризнувся чоловік.

Інші скандали в Одесі

Ми писали, що в Одесі біля ринку "Привоз"  поліцейські переслідували ймовірного порушника правопорядку. Однак на заваді стали місцеві — вони перекрили дорогу, чим завадили проїхати поліцейській автівці. Одна з жінок вирвала у поліцейського зброю, через що патрульний застосував газовий балончик. Водія та двох жінок доставили до відділення поліції.



Також в Одесі під час затримання місцевий житель намагався видалити інформацію зі свого телефону, нецензурно висловлювався на адресу правоохоронців та чинив опір. Поліцейські застосували кайданки та доставили його до відділку поліції.

Одеса бійка скандал російська мова напад українська мова різанина Одеська область Новини Одеси Дем’ян Ганул військовослужбовці

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