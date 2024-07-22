В Одесі чоловік напав на військового з ножем: відео

Накинувся з ножем на військового — в Одесі стався черговий конфлікт
В Хаджибейському районі Одеси чоловік із ножем накинувся на діючого військового. Причиною стало татуювання захисника, яке не сподобалось нападнику — на його думку українських бійців взагалі чимось "наколюють".
Відео виклав у себе в Телеграм-каналі одеський активіст Дем'ян Ганул.
Деталі скандалу
В Одесі на розі вулиць Бабеля та Головківської перехожий побачив у військовослужбовця татуювання, яке йому не сподобалось. Також йому не сподобалось, що військовий говорить російською, хоча сам одесит — також спілкувався цією мовою.
"Ти чого російською мовою розмовляєш? Носиш свастику, розмовляєш російською...Говорі на мові, яку ви тут позиціонуєте", — зі зневагою сказав чоловік.
Одразу, як військовий спитав, чи має його співрозмовник щось проти, той вдарив захисника по лицю. Незабаром нападник дістав ніж, але як тільки почув, що його знімають — заспокоївся та зброю сховав, а потім пішов допомагати, ймовірно, жінці, донести товари з магазину додому. Автор відео зафільмував, як він прямує з пакунками, але на це чоловік також голосно вилаявся.
"Ви, с*ка, незабаром усі поляжете! Понакололи, дол****бів" ,— огризнувся чоловік.
Інші скандали в Одесі
Ми писали, що в Одесі біля ринку "Привоз" поліцейські переслідували ймовірного порушника правопорядку. Однак на заваді стали місцеві — вони перекрили дорогу, чим завадили проїхати поліцейській автівці. Одна з жінок вирвала у поліцейського зброю, через що патрульний застосував газовий балончик. Водія та двох жінок доставили до відділення поліції.
Також в Одесі під час затримання місцевий житель намагався видалити інформацію зі свого телефону, нецензурно висловлювався на адресу правоохоронців та чинив опір. Поліцейські застосували кайданки та доставили його до відділку поліції.
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