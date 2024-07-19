Стрілянина на "Привозі" в Одесі: офіційний коментар поліції

Затриманий у відділку поліції. Фото: Нацполіція

В поліції надали детальну інформацію щодо стрілянини на ринку "Привоз" в Одесі сьогодні зранку, 19 липня. Під час слідства стало відомо, що постріл у повітря здійснив патрульний.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі від поліції

В Одесі біля ринку "Привоз" поліцейські переслідували ймовірного порушника правопорядку. Однак на заваді стали місцеві — вони перекрили дорогу, чим завадили проїхати поліцейській автівці.

"Внаслідок штовханини на патрульному розірвали формений одяг. Відповідно патрульний поліцейський здійснив попереджувальний постріл у повітря", — йдеться у повідомленні ГУНП.

На місце події були скеровані додаткові наряди правоохоронців. Усі учасники інциденту затримані та перебувають наразі у відділі поліції для службової перевірки. Слідство триває.

Стрілянина на "Привозі"

Нагадаємо, що в Одесі на ринку "Привоз" сьогодні натовп вийшов на дорогу, аби завадити проїхати автівці поліцейських. На місці виник скандал та пізніше пролунав постріл у повітря.

Інші скандали в Одесі

Ми писали, що вчора пасажирки одного з автобусів Одеси просто не дали змоги чоловікам у формі зайти в салон. Вони почали галасувати, аби не впускати військових всередину та швидше поїхати далі.

Також ми писали, в одеському ТЦК розгорівся черговий скандал через те, що військові забрали чоловіка, хворого на епілепсію. Авторка відео лаялася та вимагала викликати поліцію. Зрештою військовозобов'язаному стало настільки зле, що він знепритомнів.