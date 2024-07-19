Стрельба на "Привозе" в Одессе: официальный комментарий полиции

Задержанный в отделении полиции. Фото: Нацполиция

В полиции предоставили подробную информацию о стрельбе на рынке "Привоз" в Одессе сегодня утром, 19 июля. В ходе следствия стало известно, что выстрел в воздух произвел патрульный.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Подробности от полиции

В Одессе возле рынка "Привоз" полицейские преследовали предполагаемого нарушителя правопорядка. Однако помешали местные — они перекрыли дорогу, чем помешали проехать полицейскому автомобилю.

"В результате толкотни на патрульном разорвали форменную одежду. Соответственно патрульный полицейский произвел предупредительный выстрел в воздух", — говорится в сообщении ГУНП.

Полиция выяснила, что патрульные остановили автомобиль BMW, водитель которого имел признаки наркотического опьянения. Мужчина вел себя агрессивно, сопротивлялся и отказался пройти признание. Возле служебного авто собралась толпа людей, пытавшихся помочь мужчине скрыться. Одна из женщин вырвала у полицейского оружие, из-за чего патрульный применил газовый баллончик. Водитель и две женщины были доставлены в отделение полиции.

Стрельба на "Привозе"

Напомним, что в Одессе на рынке "Привоз" сегодня толпа вышла на дорогу, чтобы помешать проехать машине полицейских. На месте возник скандал и позже раздался выстрел в воздух.

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