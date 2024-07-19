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Ранкова стрілянина на "Привозі" — люди перекрили дорогу поліції

19 липня 2024 10:03
Верзілова Єлизавета - редактор
Стрілянина в Одесі: деталі скандалу на одеському "Привозі"
На "Привозі" в Одесі стався скандал зі стріляниною. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

В мережі шириться низка відео стосовно сьогоднішнього інциденту на ринку "Привоз", де зранку пролунав постріл. Попередньо відомо, що вистрілив можливий ухилянт, затримати якого приїхав наряд поліції. 

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Деталі інциденту на "Привозі"

Попередньо відомо, що сьогодні зранку, 19 липня, на центральному одеському ринку "Привоз" правоохоронці затримали чоловіка, який ухилявся від мобілізації та перебував у розшуку. Натомість місцеві перекрили дорогу поліцейській автівці та заважали їм проїхати. 

Стрілянина на "Привозі"
Чоловік стріляє у повітря. Фото: скриншот

Інші сандали в Одесі

Ми писали, що вчора пасажирки одного з автобусів Одеси просто не дали змоги чоловікам у формі зайти в салон. Вони почали галасувати, аби не впускати військових всередину та швидше поїхати далі. 

Також ми писали, в одеському ТЦК розгорівся черговий скандал через те, що військові забрали чоловіка, хворого на епілепсію. Авторка відео лаялася та вимагала викликати поліцію. Зрештою військовозобов'язаному стало настільки зле, що він знепритомнів.

Одеса стрілянина поліція ринок Одеська область військовий призов Новини Одеси мобілізація військовозобов'язані

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