Стрілянина в Одесі: деталі скандалу на одеському "Привозі"

На "Привозі" в Одесі стався скандал зі стріляниною. Фото: скриншот

В мережі шириться низка відео стосовно сьогоднішнього інциденту на ринку "Привоз", де зранку пролунав постріл. Попередньо відомо, що вистрілив можливий ухилянт, затримати якого приїхав наряд поліції.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Деталі інциденту на "Привозі"

Попередньо відомо, що сьогодні зранку, 19 липня, на центральному одеському ринку "Привоз" правоохоронці затримали чоловіка, який ухилявся від мобілізації та перебував у розшуку. Натомість місцеві перекрили дорогу поліцейській автівці та заважали їм проїхати.

Чоловік стріляє у повітря. Фото: скриншот

Інші сандали в Одесі

Ми писали, що вчора пасажирки одного з автобусів Одеси просто не дали змоги чоловікам у формі зайти в салон. Вони почали галасувати, аби не впускати військових всередину та швидше поїхати далі.

Також ми писали, в одеському ТЦК розгорівся черговий скандал через те, що військові забрали чоловіка, хворого на епілепсію. Авторка відео лаялася та вимагала викликати поліцію. Зрештою військовозобов'язаному стало настільки зле, що він знепритомнів.