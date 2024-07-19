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Утренняя стрельба на "Привозе" — люди перекрыли дорогу полиции

19 июля 2024 10:03
Верзилова Єлизавета - редактор
Стрельба в Одессе: детали скандала на одесском "Привозе"
На "Привозе" в Одессе произошел скандал со стрельбой. Фото: скриншот
Верзилова Єлизавета - редактор

В сети распространяется ряд видео по поводу сегодняшнего инцидента на рынке "Привоз", где утром раздался выстрел. Предварительно известно, что выстрелил возможный уклонист, на задержание которого приехал наряд полиции.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Детали инцидента на "Привозе"

Предварительно известно, что сегодня утром, 19 июля, на центральном одесском рынке "Привоз" правоохранители задержали мужчину, который уклонялся от мобилизации и находился в розыске. Местные же перекрыли дорогу полицейскому автомобилю и мешали им проехать.

Стрельба на "Привозе"
Человек стреляет в воздух. Фото: скриншот

Другие скандалы в Одессе

Мы писали, что вчера пассажирки одного из автобусов Одессы просто не позволили мужчинам в форме зайти в салон. Они начали шуметь, чтобы не впускать военных внутрь и быстрее поехать дальше.

Также мы писали, в одесском ТЦК разгорелся очередной скандал из-за того, что военные забрали мужчину, больного эпилепсией. Автор видео ругалась и потребовала вызвать полицию. В конце концов, военнообязанному стало настолько плохо, что он потерял сознание.

Одесса стрельба полиция рынок Одесская область военный призыв Новости Одессы мобилизация военнообязанные

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