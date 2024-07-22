В Одессе мужчина напал на военного с ножом: видео

Человек с ножом в руке. Иллюстративное фото: Pixabay

В Хаджибейском районе Одессы мужчина с ножом набросился на действующего военного. Причиной стала не понравившаяся нападающему татуировка защитника — по его мнению украинских бойцов вообще чем-то "накалывают".

Видео выложил у себя в Телеграмм-канале одесский активист Демьян Ганул.

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Детали скандала

В Одессе на пересечении улиц Бабеля и Головковской прохожий увидел у военнослужащего татуировку, которая ему не понравилась. Также ему не понравилось, что военный говорит по-русски, хотя сам одессит также общался на этом языке.

"Ты чего на русском языке разговариваешь? Носишь свастику, разговариваешь на русском... Говори на языке, который вы здесь позиционируете", — с пренебрежением сказал мужчина.

Сразу, когда военный спросил, имеет ли его собеседник что-то против, тот ударил защитника по лицу. Вскоре нападающий достал нож, но как только услышал, что его снимают — успокоился и спрятал оружие, а потом пошел помогать, вероятно, женщине, донести товары из магазина домой. Автор видео запечатлел, как он следует с пакетами, но на это мужчина также громко выругался.

"Вы, с*ка, скоро все полежете! Понакололи, дол****ов", — огрызнулся мужчина.

Другие скандалы в Одессе

Мы писали, что в Одессе возле рынка "Привоз" полицейские преследовали предполагаемого нарушителя правопорядка. Однако помешали местные — они перекрыли дорогу, чем помешали проехать полицейскому автомобилю. Одна из женщин вырвала у полицейского оружие, из-за чего патрульный применил газовый баллончик. Водитель и две женщины были доставлены в отделение полиции.





Также в Одессе во время задержания местный житель пытался удалить информацию со своего телефона, нецензурно высказывался в адрес правоохранителей и сопротивлялся. Полицейские применили наручники и доставили его в отделение полиции.