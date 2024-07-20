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Приховував інформацію в телефоні та лаявся — деталі затримання чоловіка в Одесі

20 липня 2024 13:57
Верзілова Єлизавета - редактор
Затримання в Одесі: у поліція повідомили причини
Патрульні затримували порушника. Ілюстративне фото: Нацполіція
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні в телеграм-каналах Одеси з'явилося відео, на якому патрульні затримують чоловіка. Як повідомили у відомстві, під час затримання одесит намагався видалити інформацію зі свого телефону, нецензурно висловлювався на адресу правоохоронців та чинив опір. 

Про це у суботу, 20 липня, повідомили у пресслужбі Патрульної поліції в Одеській області. 

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Допис відомства. Фото: скриншот

Деталі інциденту

Поліцейські помітили конфлікт між двома громадянами, які поводилися агресивно та висловлювались нецензурною лексикою. Коли патрульні наблизились, то один із них почав тікати — його наздогнали на вулиці Пушкінській. Під час затримання чоловік намагався видалити інформацію зі свого телефону, продовжував нецензурно висловлюватися та чинив опір. Поліцейські застосували кайданки та доставили його до відділку поліції.

Дії поліції

Порушнику виписали адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) та ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП. Йому загрожує адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео інциденту, як чоловік чинить опір та просить про допомогу під час затримання в Одесі. На запису чути, як люди усіляко намагалися завадити поліцейським та навіть планували перекрити дорогу. 

Ми писали, що в Одесі біля ринку "Привоз"  поліцейські переслідували ймовірного порушника правопорядку. Однак на заваді стали місцеві — вони перекрили дорогу, чим завадили проїхати поліцейській автівці. Одна з жінок вирвала у поліцейського зброю, через що патрульний застосував газовий балончик. Водія та двох жінок доставили до відділення поліції.

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