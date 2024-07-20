Задержание в Одессе: в полиция сообщили причины

Патрульные задерживали нарушителя. Иллюстративное фото: Нацполиция

Сегодня в телеграмм-каналах Одессы появилось видео, на котором патрульные задерживают мужчину. Как сообщили в ведомстве, во время задержания одессит пытался удалить информацию со своего телефона, нецензурно высказывался в адрес правоохранителей и сопротивлялся.

Об этом в субботу, 20 июля, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Одесской области.

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Пост ведомства. Фото: скриншот

Детали инцидента

Полицейские заметили конфликт между двумя гражданами, которые вели себя агрессивно и высказывались нецензурной лексикой. Когда патрульные приблизились, один из них начал убегать — его догнали на улице Пушкинской. Во время задержания мужчина пытался удалить информацию со своего телефона, продолжал нецензурно высказываться и сопротивлялся. Полицейские надели наручники и доставили его в отделение полиции.

Действия полиции

Нарушителю выписали административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КУоАП. Ему грозит административный арест сроком до 15 суток.

Напомним, в сети появилось видео инцидента, как мужчина сопротивляется и просит о помощи во время задержания в Одессе. На записи слышно, как люди всячески пытались помешать полицейским и даже планировали перекрыть дорогу.

Мы писали, что в Одессе возле рынка "Привоз" полицейские преследовали предполагаемого нарушителя правопорядка. Однако помешали местные — они перекрыли дорогу, чем помешали проехать полицейскому автомобилю. Одна из женщин вырвала у полицейского оружие, из-за чего патрульный применил газовый баллончик. Водитель и две женщины были доставлены в отделение полиции.