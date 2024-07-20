Сутичка між поліцейськими та одеситами сьогодні: що відомо

Поліція у центрі Одеси. Ілюстративне фото: Нацполіція

Сьогодні в Одесі стався черговий скандал за участі поліцейських та одеситів. Правоохоронці намагались затримати чоловіка, який є нібито ухилянтом, а натовп став на його захист та перекрив дорогу поліції.

Про це у суботу, 20 липня, повідомляють користувачі соцмереж.

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Що на відео

На відеозапису видно, як співробітники поліції одягнули на чоловіка наручники, били та тягнули по землі. В цей час жінки, які були поруч, просили залишити чоловіка у спокої та всіляко підтримували його. Одна з одеситок викликала на місце бригаду швидкої допомоги.

"Швидка! Швидка скоро приїде, я викликаю швидку! Поліція затягує хлопця в машину. Хлопець увесь в крові", — повідомляє жінка.

В цей час молодик чинив опір та сідати добровільно в службову автівку правоохоронців не хотів. Натомість чоловіки у формі намагались усадити його силоміць.

"Та почекайте, куди ви його вантажите? Нехай швидка приїде та догляне хлопця", — кричав чоловік з натовпу.

Поліцейські затримали чоловіка в Одесі. Фото: скриншот з відео

Люди не вгамовувались та намагались вмовити поліцейських, аби ті відпустили молодика. Однак правоохоронці одесита взяли за руки та врешті-решт посадили до службового авто. Офіційна причина затримання наразі невідома.

Інші інциденти із затриманням в Одесі

Ми писали, що вчора в Одесі біля ринку "Привоз" поліцейські переслідували ймовірного порушника правопорядку. Однак на заваді стали місцеві — вони перекрили дорогу, чим завадили проїхати поліцейській автівці. Одна з жінок вирвала у поліцейського зброю, через що патрульний застосував газовий балончик. Водія та двох жінок доставили до відділення поліції.

Також ми повідомляли, що днями пасажирки одного з автобусів Одеси просто не дали змоги чоловікам у формі зайти в салон. Вони почали галасувати, аби не впускати військових всередину та швидше поїхати далі.