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Не давали задержать гражданского — толпа выступила против полицейских в Одессе

20 июля 2024 12:03
Верзилова Єлизавета - редактор
Столкновение между полицейскими и одесситами сегодня: что известно
Полиция в центре города. Иллюстративное фото: Нацполиция
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня в Одессе произошел очередной скандал с участием полицейских и одесситов. Правоохранители пытались задержать мужчину, который якобы является уклонистом, а толпа стала на его защиту и перекрыла дорогу полиции.

Об этом в субботу, 20 июля, сообщают пользователи соцсетей.

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Что на видео

На видеозаписи видно, как сотрудники полиции надели на мужчину наручники, избивали и тащили по земле. В это время женщины, которые были рядом, просили оставить мужчину в покое и всячески поддерживали его. Одна из одесситок вызвала бригаду скорой помощи.

"Скорая! Скорая скоро приедет, я вызываю скорую! Полиция затягивает парня в машину. Парень весь в крови" , — сообщает женщина.

В это время молодой человек сопротивлялся и садиться добровольно в служебный автомобиль правоохранителей не хотел. Мужчины в форме пытались усадить его насильно.

"Да подождите, куда вы его грузите? Пусть скорая приедет и присмотрит парня", — кричал мужчина из толпы.

Полиция задержала одессита
Полицейские задержали мужчину в Одессе. Фото: скриншот с видео

Люди не унимались и пытались уговорить полицейских, чтобы те отпустили молодого человека. Однако правоохранители одессита взяли за руки и в конце концов посадили в служебный автомобиль. Официальная причина задержания неизвестна.

Другие инциденты с задержанием в Одессе

Мы писали, что вчера в Одессе возле рынка "Привоз" полицейские преследовали предполагаемого нарушителя правопорядка. Однако помешали местные — они перекрыли дорогу, чем помешали проехать полицейскому автомобилю. Одна из женщин вырвала у полицейского оружие, из-за чего патрульный применил газовый баллончик. Водитель и две женщины были доставлены в отделение полиции.

Также мы сообщали, что на днях пассажирки одного из автобусов Одессы просто не позволили мужчинам в форме зайти в салон. Они начали кричать, чтобы не впускать военных внутрь и быстрее поехать дальше.

Одесса скорая помощь полиция Одесская область Новости Одессы уклонисты задержание

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