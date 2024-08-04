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На Одещині військового вигнали з міськради під час спроби отримати консультацію

4 серпня 2024 15:08
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Скандал на Одещині: військового вигнали з міськради під час спроби отримати консультацію
Секретар Ананьївської міської ради, голова та військовий. Фото: скриншот з відео
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Мережею шириться відео, на якому показано, як військового, що потребував консультації, виставили за двері Ананьївської міської ради. Це сталося після декількох спроб потрапити на прийом до голови міськради.

Відповідні кадри 3 серпня опублікував в соцмережі ТikTok користувач під нікнеймом combat.art.ukraine.

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З відео зрозуміло, що військовослужбовець намагався отримати консультацію у голови Ананьївської міської ради. Після безрезультатних спроб домовитися про зустріч йому вдалося "записатися" на прийом, натрапивши на чиновника у ресторані.

"Ніяк не виходить до вас на прийом потрапити. Коли це можна зробити? Ввечері треба потрапити? Так, ввечері. Що ви мене знімаєте? Я фіксую свої дії. Вівторок? Добре, домовились", — йдеться у діалозі на відео між військовим та посадовцем у ресторані.

Військового виставили за двері

Проте пізніше стає зрозуміло, що в зазначену дату голова міськради не з’явився на роботі. Дівчина в приймальній запропонувала йому звернутися до секретарки, але та відмовляється йому допомогти, наполягаючи на тому, щоб він залишив свої гаджети. Попри наполегливість військовослужбовця і його аргументи про право на зйомку в рамках чинного законодавства, співробітники міськради залишилися непохитними. Згодом жінка буквально виставила військового за двері кабінету.

"Я вам ще раз говорю. Залиште, будь ласка, кабінет або залиште в приймальні свої гаджети", — сказала жінка та відкрила двері військовому. 

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