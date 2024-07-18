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Черговий тендер від сільради на Одещині — на що зараз хочуть витратити 3 мільйони

18 липня 2024 19:11
Верзілова Єлизавета - редактор
Ліцей для села за 3 млн грн: черговий тендер сільради Одещини
Ліцей на Одещині. Фото: google.maps
Верзілова Єлизавета - редактор

Самореклама, папери та межі села: Визирська сільрада, що на Одещині, оголосила чергову важливу закупівлю, на яку виділить близько двох мільйонів з бюджету. Цього разу кошти підуть на ремонт укриття в Першотравневому ліцеї, який розташований в однойменному селі. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого ацкціону. Фото: скриншот

Більше про тендер

Відділ освіти, молоді та спорту Визирської сільради оголосив та вже провів закупівлю у форматі відкритих торгів.  Аукціон відбувся 15 липня, проте переможця ще не визначено — єдиний претендент подав пропозицію, сума якої нижче зазначеної сільрадою.

Пропозиції для Визирської сільради
Протокол розкриття. Фото: скриншот

Роботи мають бути виконані до 30 вересня цього року. Загальна сума закупівлі, на яку очікували посадовці, — 2 899 963,00 грн. Пропозиція учасника — 2 859 229,60. 

Що планують зробити 

Роботи міститимуть улаштування перегородок, мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли, тинькування та фарбування поверхонь стін, улаштування покриттів, заміну дверей, електромонтажні роботи, сантехнічні роботи тощо.

Більше про тендери у Визирській громаді

Нагадаємо, що Визирська сільська рада в Одеській області оголосила тендер на вибір компанії для виготовлення містобудівної документації із застосуванням геоінформаційних технологій. За роботу готові заплатити мільйони гривень. До цього було вирішено, що  Визирська сільська рада витратить півтора мільйона гривень на визначення меж села

Ми також писали, що Визирська сільрада витратила майже 200 тисяч гривень на піар депутатів під час війни. Гроші пішли на висвітлення інформації про діяльність сільського голови, депутатського корпусу громади, сільської ради та її підрозділів.

Додамо, що прокурори Одещини виявили підозрілий тендер на капітальний ремонт доріг в області. Посадовці Визирської сільради планували вкрасти на роботах понад 24 мільйони гривень бюджету.

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