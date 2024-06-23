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13 мільйонів на папірці — на Одещині сільська рада замовила містобудівну документацію

23 червня 2024 11:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Село на Одещині хоче витратити 13 мільйонів на документацію
Село Визирка. Фото: Google Maps.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Визирська сільська рада в Одеській області оголосила тендер на вибір компанії для виготовлення містобудівної документації із застосуванням геоінформаційних технологій. За роботу готові заплатити мільйони гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Більше про закупівлю

Мовиться про створення топографічної основи Визирської сільської територіальної громади у масштабах 1:2000 та 1:10 000 в цифровій формі. Очікувана вартість закупівлі становить 13 000 500 грн. Аукціон відбудеться 26 червня у форматі відкритих торгів з особливостями. Кошти візьмуть з місцевого бюджету. 

Топографічна основа: що це

Це детальна карта певної території, яка відображає рельєф, дороги, будівлі, гідрографію, ліси та інші важливі об'єкти на земельній поверхні.

Що планують зробити

Проєктант також повинен буде розробити комплексний план просторового розвитку території громади з використанням геоінформаційних технологій. Цей план включатиме документацію із землеустрою та містобудівну документацію на місцевому рівні, з подальшою можливістю розміщення матеріалів у геоінформаційній системі.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, Визирська сільська рада витратить півтора мільйона гривень на визначення меж села. 

Також на Одещині планується ремонт приміщення одного з районних Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Вартість робіт оцінюється більше ніж у мільйон гривень.

Додамо, на прокладення асфальту до віддаленого села в Кілійській громаді виділять 26 мільйонів гривень з державного та місцевих бюджетів. 

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