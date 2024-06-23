Село в Одесской области хочет потратить 13 миллионов на документацию

13 миллионов на бумажки — на Одесчине сельский совет заказал градостроительную документацию
Визирский сельсовет в Одесской области объявил тендер на выбор компании для изготовления градостроительной документации с применением геоинформационных технологий. За работу готовы заплатить миллионы гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Больше о закупке
Речь идет о создании топографической основы Визирской сельской территориальной громады в масштабах 1:2000 и 1:10 000 в цифровой форме. Ожидаемая стоимость закупки составляет 13 000 500 грн. Аукцион состоится 26 июня в формате открытых торгов с особенностями. Средства возьмут из местного бюджета.
Топографическая основа: что это
Это подробная карта определенной территории, отражающая рельеф, дороги, здания, гидрографию, леса и другие важные объекты на земельной поверхности.
Что планируют сделать
Проектант также должен будет разработать комплексный план пространственного развития территории громады с использованием геоинформационных технологий. Этот план будет включать документацию по землеустройству и градостроительную документацию на местном уровне с последующей возможностью размещения материалов в геоинформационной системе.
Другие тендеры в Одесской области
Напомним, Визирский сельский совет потратит полтора миллиона гривен на определение границ села.
Также в Одесской области планируется ремонт помещения одного из районных Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ). Стоимость работ оценивается более чем в миллион гривен.
Добавим, на прокладку асфальта в отдаленное село в Килийской громаде выделят 26 миллионов гривен из государственного и местных бюджетов.
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