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Два кілометри за 26 мільйонів — на Одещині відремонтують дорогу до віддаленого села

15 червня 2024 19:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Дорога до віддаленого села на Одещині за 26 мільйонів
Ремонт дороги. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Одещині уже вкотре планують ремонт доріг. На цей раз застелити асфальт хочуть до віддаленого села в Кілійській громаді, на роботи планують витратити 26 млн грн з держказни та місцевих бюджетів. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Більше про закупівлю

Відповідний тендер оголосила "Служба місцевих автомобільних доріг". Аукціон розпочнеться 17 червня. Ремонтні роботи будуть проводити півтора року — аж до 31 грудня 2025 року. За 26 717 248 грн хочуть зробити повноцінний під'їзд довжиною у 2,2 км до найвіддаленішого села — Омарбія. Підкреслимо, що дорога через це село частиною сполучення Кілії з Ізмаїлом.

Що планують зробити

Основні роботи, які будуть виконуватись в рамках ремонту:

  • устелять нове асфальтобетонне покриття з попереднім укріпленням основи;
  • облаштують узбіччя;
  • проведуть заходи для організації дорожнього руху тощо.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області активно тривають ремонтні роботи на дорогах. Зокрема, комунальне підприємство "Міські дороги" оголосило тендер на оренду обладнання з оператором для ямкового ремонту дорожнього покриття в Одесі. Загальна вартість послуг оцінюється у понад шість мільйонів гривень. Окрім цього, у місті Ізмаїл планується укладення нового асфальту, на що виділено майже 24 мільйони гривень. Також йтимуть роботи з ремонту доріг між трьома селами регіону, які обійдуться майже у 50 мільйонів гривень. 

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Одеська область
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