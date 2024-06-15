Дорога до віддаленого села на Одещині за 26 мільйонів

Ремонт дороги. Фото: Новини.LIVE

На Одещині уже вкотре планують ремонт доріг. На цей раз застелити асфальт хочуть до віддаленого села в Кілійській громаді, на роботи планують витратити 26 млн грн з держказни та місцевих бюджетів.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Більше про закупівлю

Відповідний тендер оголосила "Служба місцевих автомобільних доріг". Аукціон розпочнеться 17 червня. Ремонтні роботи будуть проводити півтора року — аж до 31 грудня 2025 року. За 26 717 248 грн хочуть зробити повноцінний під'їзд довжиною у 2,2 км до найвіддаленішого села — Омарбія. Підкреслимо, що дорога через це село частиною сполучення Кілії з Ізмаїлом.

Що планують зробити

Основні роботи, які будуть виконуватись в рамках ремонту:

устелять нове асфальтобетонне покриття з попереднім укріпленням основи;

облаштують узбіччя;

проведуть заходи для організації дорожнього руху тощо.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області активно тривають ремонтні роботи на дорогах. Зокрема, комунальне підприємство "Міські дороги" оголосило тендер на оренду обладнання з оператором для ямкового ремонту дорожнього покриття в Одесі. Загальна вартість послуг оцінюється у понад шість мільйонів гривень. Окрім цього, у місті Ізмаїл планується укладення нового асфальту, на що виділено майже 24 мільйони гривень. Також йтимуть роботи з ремонту доріг між трьома селами регіону, які обійдуться майже у 50 мільйонів гривень.