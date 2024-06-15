Дорога в отдаленное село на Одесщине за 26 миллионов

Ремонт дороги. Фото: Новини.LIVE

На Одесчине в очередной раз планируют ремонт дорог. На этот раз застелить асфальт хотят в отдаленное село в Килийской громаде, на работы планируют потратить 26 млн грн из госказны и местных бюджетов.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Соответствующий тендер объявила "Служба местных автомобильных дорог". Аукцион начнется 17 июня. Ремонтные работы будут проводить полтора года — вплоть до 31 декабря 2025 года. За 26 717 248 грн хотят сделать полноценный подъезд протяженностью в 2,2 км до самого отдаленного села — Омарбия. Подчеркнем, что дорога через это село частью сообщения Килии с Измаилом.

Что планируют сделать

Основные работы, которые будут производиться в рамках ремонта:

устилают новое асфальтобетонное покрытие с предварительным укреплением основания;

обустроят обочину;

проведут мероприятия по организации дорожного движения и т.д.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Одесской области активно продолжаются ремонтные работы на дорогах. В частности, коммунальное предприятие "Городские дороги" объявило тендер на аренду оборудования с оператором по ямочному ремонту дорожного покрытия в Одессе. Общая стоимость услуг оценивается более чем в шесть миллионов гривен. Кроме этого, в городе Измаил планируется заключение нового асфальта, на что выделено почти 24 миллиона гривен. Также будут идти работы по ремонту дорог между тремя селами региона, которые обойдутся почти в 50 миллионов гривен.