Ремонт доріг на Одещині — де і скільки витратять на цей раз

Ремонт дороги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині масово ремонтують дороги. Цього разу постелити новий асфальт хочу знову в місті Ізмаїл на роботи планують витратити майже 24 мільйони гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Більше про закупівлю

Гроші витратять на послуги з поточного ремонту дорожнього покриття по Болградському шосе від вул. Осіння до вул. Залізнична у місті Ізмаїл. Пропозиції від учасників прийматимуть до 10 травня, і в той же день призначено початок аукціону. Роботи мають бути виконані до 30 вересня 2024. Загальна сума закупівлі — 23 948 283 гривень.

Що планують зробити

Основні роботи, які будуть виконуватися в рамках ремонту:

розбирання бортових каменів

устелять нове асфальтобетонне покриття з попереднім укріпленням основи;

облаштують узбіччя;

проведуть ремонт усіх штучних споруд;

проведуть заходи для організації дорожнього руху.

Тендери на ремонт доріг на Одещині

Нагадаємо, що в Одесі уже вкотре оголосили тендер на ремонт доріг. Цього разу витратити на відновлення дорожного покриття в Хаджибейському районі Одеси планують понад 20 мільйонів гривень.



Раніше ми писали, що вартість послуг з утримання міських доріг у населених пунктах Куяльницької сільської ради, що на Одещині, оцінили у майже два мільйони гривень. Відповідний тендер оголосив відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури.

Також ми писали, що в Ізмаїлі Одеської області оголосили одразу тринадцять тендерів за один день на ремонт доріг. Всі підряди віддали без аукціону, а на роботи витратять понад 600 тисяч гривень. Ще пізніше в місті провели закупівлю на утримання міських доріг. Її оцінили майже у 4 млн грн.