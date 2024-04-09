В Одесі планують витратити понад 20 мільйонів на ремонт дороги — ProZorro

Відремонтована дорога та вантажівка. Фото: Вінницька ОВА

В Одесі уже вкотре оголосили тендер на ремонт доріг. Цього разу витратити на роботи планують понад 20 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.



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Більше про тендер

Тендер на ремонт дороги в Хаджибейському районі Одеси оголосило КП "Міські дороги". Пропозиції від учасників прийматимуть до 14 квітня, а вже 15-го оголошено початок аукціону. Роботи мають бути виконані до кінця 2024 року. Загальна сума закупівлі становить 21 504 424,44 грн.

Що планують зробити

Основні роботи, які будуть виконуватися в рамках ремонту:

устелять нове асфальтобетонне покриття з попереднім укріпленням основи;

облаштують узбіччя;

перекладуть бруківку;

проведуть ремонт усіх штучних споруд;

проведуть заходи для організації дорожнього руху.

Інші тендери на ремонт доріг

Нагадаємо, вартість послуг з утримання міських доріг у населених пунктах Куяльницької сільської ради, що на Одещині, оцінили у майже два мільйони гривень. Відповідний тендер оголосив відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури.

Також ми писали, що в Ізмаїлі Одеської області оголосили одразу тринадцять тендерів за один день на ремонт доріг. Всі підряди віддали без аукціону, а на роботи витратять понад 600 тисяч гривень. Ще пізніше в місті провели закупівлю на утримання міських доріг. Її оцінили майже у 4 млн грн.

Додамо, Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області оголосила одразу чотири тендери на ремонт доріг. Загальна сума щодо закупівель — 3 021 793 118.