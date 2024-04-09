Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі планують витратити понад 20 мільйонів на ремонт дороги — ProZorro arrow

В Одесі планують витратити понад 20 мільйонів на ремонт дороги — ProZorro

9 квітня 2024 18:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі планують витратити понад 20 мільйонів на ремонт дороги — ProZorro
Відремонтована дорога та вантажівка. Фото: Вінницька ОВА
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі уже вкотре оголосили тендер на ремонт доріг. Цього разу витратити на роботи планують понад 20 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
 

Читайте також:
В Одесі планують витратити понад 20 мільйонів на ремонт дороги — ProZorro - фото 1
Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Більше про тендер

Тендер на ремонт дороги в Хаджибейському районі Одеси оголосило КП "Міські дороги". Пропозиції від учасників прийматимуть до 14 квітня, а вже 15-го оголошено початок аукціону.  Роботи мають бути виконані до кінця 2024 року. Загальна сума закупівлі становить 21 504 424,44 грн.

Що планують зробити

Основні роботи, які будуть виконуватися в рамках ремонту:

  • устелять нове асфальтобетонне покриття з попереднім укріпленням основи;
  • облаштують узбіччя;
  • перекладуть бруківку;
  • проведуть ремонт усіх штучних споруд;
  • проведуть заходи для організації дорожнього руху.

Інші тендери на ремонт доріг

Нагадаємо, вартість послуг з утримання міських доріг у населених пунктах Куяльницької сільської ради, що на Одещині, оцінили у майже два мільйони гривень. Відповідний тендер оголосив відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури.

Також ми писали, що в Ізмаїлі Одеської області оголосили одразу тринадцять тендерів за один день на ремонт доріг. Всі підряди віддали без аукціону, а на роботи витратять понад 600 тисяч гривень. Ще пізніше в місті провели закупівлю на утримання міських доріг. Її оцінили майже у 4 млн грн. 

Додамо, Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області оголосила одразу чотири тендери на ремонт доріг. Загальна сума щодо закупівель — 3 021 793 118.

Одеса
ремонт
тендер
аукціон
дороги
гроші
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку