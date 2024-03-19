На утримання доріг Одещини витратять понад три мільярди — ProZorro
Вартість послуг з утримання автомобільних доріг на Одещині, оцінили у майже три мільярди гривень. Відповідні тендери оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Більше про закупівлю
Служба оголосила одразу чотири тендери, три із них наразі на стадії кваліфікації переможця, ще по одному аукціон відбудеться 21 березня. Загальна сума по закупівлях — 3 021 793 118. За ці гроші планують упродовж трьох років утримувати автомобільні дороги загального користування державного значення Одеської області.
Що планують зробити
Основні роботи, що будуть виконуватись в рамках експлуатації:
- ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття гарячим та холодним асфальтобетоном;
- ліквідація вибоїн пневмо-струменевим методом;
- очищення доріг від снігу та розподілення протиожеледних матеріалів по дорожньому покриттю.
У відомостях про обсяги виконуваних робіт зазначено, що серед завдань обслуговування не лише дорожні та земляні роботи, а й включається вивезення сміття, дренаж проїзної частини, скошення трави, обрізка дерев і кущів, а також обслуговування пішохідних мостів та інші подібні дії.
Інші тендери в Одеській області
Нагадаємо, на комплексне утримання міжнародних автомобільних пунктів пропуску на Одещині спрямують 40 мільйонів гривень. За ці гроші планується утримання восьми КПП.
Також ми писали, що в Ізмаїлі Одеської області оголосили одразу тринадцять тендерів за один день на ремонт доріг. Всі підряди віддали без аукціону, а на роботи витратять понад 600 тисяч гривень. Ще пізніше в місті провели закупівлю на утримання міських доріг. Її оцінили майже у 4 млн грн.
Додамо, на Одещині прокуратура скасувала тендер на капітальний ремонт автомобільної дороги у селі Єреміївка. На роботи мали витратити 112 млн грн.
Читайте Новини.LIVE!