На утримання доріг Одещини витратять понад три мільярди — ProZorro

Машини на дорозі. Фото: Новини.LIVE

Вартість послуг з утримання автомобільних доріг на Одещині, оцінили у майже три мільярди гривень. Відповідні тендери оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані про аукціон. Фото: скриншот

Більше про закупівлю

Служба оголосила одразу чотири тендери, три із них наразі на стадії кваліфікації переможця, ще по одному аукціон відбудеться 21 березня. Загальна сума по закупівлях — 3 021 793 118. За ці гроші планують упродовж трьох років утримувати автомобільні дороги загального користування державного значення Одеської області.

Дані про аукціон. Фото: скриншот

Що планують зробити

Основні роботи, що будуть виконуватись в рамках експлуатації:

ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття гарячим та холодним асфальтобетоном;

ліквідація вибоїн пневмо-струменевим методом;

очищення доріг від снігу та розподілення протиожеледних матеріалів по дорожньому покриттю.

У відомостях про обсяги виконуваних робіт зазначено, що серед завдань обслуговування не лише дорожні та земляні роботи, а й включається вивезення сміття, дренаж проїзної частини, скошення трави, обрізка дерев і кущів, а також обслуговування пішохідних мостів та інші подібні дії.

Інші тендери в Одеській області

Нагадаємо, на комплексне утримання міжнародних автомобільних пунктів пропуску на Одещині спрямують 40 мільйонів гривень. За ці гроші планується утримання восьми КПП.

Також ми писали, що в Ізмаїлі Одеської області оголосили одразу тринадцять тендерів за один день на ремонт доріг. Всі підряди віддали без аукціону, а на роботи витратять понад 600 тисяч гривень. Ще пізніше в місті провели закупівлю на утримання міських доріг. Її оцінили майже у 4 млн грн.

Додамо, на Одещині прокуратура скасувала тендер на капітальний ремонт автомобільної дороги у селі Єреміївка. На роботи мали витратити 112 млн грн.