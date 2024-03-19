На содержание дорог Одесчины потратят более трех миллиардов — ProZorro
Стоимость услуг по содержанию автомобильных дорог в Одесской области оценили почти в три миллиарда гривен. Соответствующие тендеры объявила служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro .
Больше о закупке
Служба объявила сразу четыре тендера, три из них на стадии квалификации победителя, еще по одному аукцион состоится 21 марта. Общая сумма по закупкам — 3 021 793 118. За эти деньги планируется в течение трех лет содержать автомобильные дороги общего пользования государственного значения Одесской области.
Что планируют сделать
Основные работы, выполняемые в рамках эксплуатации:
- ликвидация выбоин асфальтобетонного покрытия горячим и холодным асфальтобетоном;
- ликвидация выбоин пневмоструйным методом;
- очистка дорог от снега и распределение противогололедных материалов по дорожному покрытию.
В сведениях об объемах выполняемых работ отмечено, что среди задач обслуживания не только дорожные и земляные работы, но и включается вывоз мусора, дренаж проезжей части, скошение травы, обрезка деревьев и кустов, а также обслуживание пешеходных мостов и другие подобные действия.
Другие тендеры в Одесской области
Напомним, на комплексное содержание международных автомобильных пунктов пропуска в Одесской области направят 40 миллионов гривен. За эти деньги планируется содержание восьми КПП.
Также мы писали, что в Измаиле Одесской области было объявлено сразу тринадцать тендеров за один день на ремонт дорог. Все подряды отдали без аукциона, а на работы потратят более 600 тысяч гривен. Еще позже в городе провели закупку на содержание городских дорог. Ее оценили почти в 4 млн. грн.
Добавим, в Одесской области прокуратура отменила тендер на капитальный ремонт автомобильной дороги в селе Еремеевка. На работы должны были потратить 112 млн. грн.
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