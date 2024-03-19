На содержание дорог Одесчины потратят более трех миллиардов — ProZorro

Машины на дороге. Фото: Новости.

Стоимость услуг по содержанию автомобильных дорог в Одесской области оценили почти в три миллиарда гривен. Соответствующие тендеры объявила служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro .

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Данные об аукционе. Фото: скриншот

Больше о закупке

Служба объявила сразу четыре тендера, три из них на стадии квалификации победителя, еще по одному аукцион состоится 21 марта. Общая сумма по закупкам — 3 021 793 118. За эти деньги планируется в течение трех лет содержать автомобильные дороги общего пользования государственного значения Одесской области.

Данные об аукционе. Фото: скриншот

Что планируют сделать

Основные работы, выполняемые в рамках эксплуатации:

ликвидация выбоин асфальтобетонного покрытия горячим и холодным асфальтобетоном;

ликвидация выбоин пневмоструйным методом;

очистка дорог от снега и распределение противогололедных материалов по дорожному покрытию.

В сведениях об объемах выполняемых работ отмечено, что среди задач обслуживания не только дорожные и земляные работы, но и включается вывоз мусора, дренаж проезжей части, скошение травы, обрезка деревьев и кустов, а также обслуживание пешеходных мостов и другие подобные действия.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, на комплексное содержание международных автомобильных пунктов пропуска в Одесской области направят 40 миллионов гривен. За эти деньги планируется содержание восьми КПП.

Также мы писали, что в Измаиле Одесской области было объявлено сразу тринадцать тендеров за один день на ремонт дорог. Все подряды отдали без аукциона, а на работы потратят более 600 тысяч гривен. Еще позже в городе провели закупку на содержание городских дорог. Ее оценили почти в 4 млн. грн.

Добавим, в Одесской области прокуратура отменила тендер на капитальный ремонт автомобильной дороги в селе Еремеевка. На работы должны были потратить 112 млн. грн.