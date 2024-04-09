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В Одессе планируют потратить более 20 миллионов на ремонт дороги — ProZorro

9 апреля 2024 18:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе планируют потратить более 20 миллионов на ремонт дороги — ProZorro
Отремонтированная дорога и грузовик. Фото: Винницкая ОВА
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе в очередной раз объявили тендер на ремонт дорог. В этот раз потратить на работы планируют более 20 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Больше о тендере

Тендер на ремонт дороги в Хаджибейском районе Одессы объявило КП "Городские дороги". Предложения от участников будут принимать до 14 апреля, а уже 15-го объявлено о начале аукциона. Работы должны быть проделаны до конца 2024 года. Общая сумма закупки составила 21 504 24,44 грн.

Что планируют сделать

Основные работы, которые будут производиться в рамках ремонта:

  • устилают новое асфальтобетонное покрытие с предварительным укреплением основания;
  • обустроят обочину;
  • переложат брусчатку;
  • произведут ремонт всех искусственных сооружений;
  • проведут мероприятия по организации дорожного движения.

Другие тендеры на ремонт дорог

Напомним, стоимость услуг по содержанию городских дорог в населенных пунктах Куяльницкого сельского совета на Одесчине оценили почти в два миллиона гривен. Соответствующий тендер объявил отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства, благоустройства и развития инфраструктуры.

Также мы писали, что в Измаиле Одесской области было объявлено сразу тринадцать тендеров за один день на ремонт дорог. Все подряды отдали без аукциона, а на работы потратят более 600 тысяч гривен. Еще позже в городе провели закупку на содержание городских дорог. Ее оценили почти в 4 млн грн.

Добавим, Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области объявила сразу четыре тендера на ремонт дорог. Общая сумма по закупкам — 3 021 793 118.

Одесса
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Одесская область
Одесская ОГА
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