Ремонт дорог в Одесской области — где и сколько потратят на этот раз

Ремонт дороги. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области массово ремонтируют дороги. В этот раз постелить новый асфальт хочу снова в городе Измаил на работы планируют потратить почти 24 миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Больше о закупке

Деньги потратят на услуги по текущему ремонту дорожного покрытия по Болградскому шоссе от ул. Осенняя ул. Железнодорожная в Измаиле. Предложения от участников будут принимать до 10 мая, и в тот же день назначено начало аукциона. Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2024 года. Общая сумма закупки — 23 948 283 гривен.

Что планируют сделать

Основные работы, которые будут производиться в рамках ремонта:

разборка бортовых камней

устилают новое асфальтобетонное покрытие с предварительным укреплением основания;

обустроят обочину;

произведут ремонт всех искусственных сооружений;

проведут мероприятия по организации дорожного движения.

Тендеры на ремонт дорог в Одесской области

Напомним, что в Одессе в очередной раз объявили тендер на ремонт дорог. В этот раз потратить на восстановление дорожного покрытия в Хаджибейском районе Одессы планируют более 20 миллионов гривен.



Ранее мы писали, что стоимость услуг по содержанию городских дорог в населенных пунктах Куяльницкого сельского совета Одесской области оценили почти в два миллиона гривен. Соответствующий тендер объявил отделом жилищно-коммунального хозяйства, строительства, благоустройства и развития инфраструктуры.

Также мы писали, что в Измаиле Одесской области было объявлено сразу тринадцать тендеров за один день на ремонт дорог. Все подряды отдали без аукциона, а на работы потратят более 600 тысяч гривен. Еще позже в городе провели закупку на содержание городских дорог. Ее оценили почти в 4 млн. грн.