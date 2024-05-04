Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ремонт дорог в Одесской области — где и сколько потратят на этот раз arrow

Ремонт дорог в Одесской области — где и сколько потратят на этот раз

4 мая 2024 15:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Ремонт дорог в Одесской области — где и сколько потратят на этот раз
Ремонт дороги. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области массово ремонтируют дороги. В этот раз постелить новый асфальт хочу снова в городе Измаил на работы планируют потратить почти 24 миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

Читайте также:
Ремонт дорог на Одесщине
Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Больше о закупке

Деньги потратят на услуги по текущему ремонту дорожного покрытия по Болградскому шоссе от ул. Осенняя ул. Железнодорожная в Измаиле. Предложения от участников будут принимать до 10 мая, и в тот же день назначено начало аукциона. Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2024 года. Общая сумма закупки — 23 948 283 гривен.

Что планируют сделать

Основные работы, которые будут производиться в рамках ремонта:

  • разборка бортовых камней
  • устилают новое асфальтобетонное покрытие с предварительным укреплением основания;
  • обустроят обочину;
  • произведут ремонт всех искусственных сооружений;
  • проведут мероприятия по организации дорожного движения.

Тендеры на ремонт дорог в Одесской области

Напомним, что в Одессе в очередной раз объявили тендер на ремонт дорог. В этот раз потратить на восстановление дорожного покрытия в Хаджибейском районе Одессы планируют более 20 миллионов гривен.

Ранее мы писали, что стоимость услуг по содержанию городских дорог в населенных пунктах Куяльницкого сельского совета Одесской области оценили почти в два миллиона гривен. Соответствующий тендер объявил отделом жилищно-коммунального хозяйства, строительства, благоустройства и развития инфраструктуры.

Также мы писали, что в Измаиле Одесской области было объявлено сразу тринадцать тендеров за один день на ремонт дорог. Все подряды отдали без аукциона, а на работы потратят более 600 тысяч гривен. Еще позже в городе провели закупку на содержание городских дорог. Ее оценили почти в 4 млн. грн.

Одесса
ремонт
дороги
Одесская область
реставрация
Одесская ОГА
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

25 апреля 2024

15:54 Стало известно, как будут наказывать мужчин, которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней