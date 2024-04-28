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В Одесі планують ремонт доріг на 30 мільйонів — ProZorro

28 квітня 2024 14:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі планують ремонт доріг на 30 мільйонів — ProZorro
Знаки про ремонт дороги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Попри обурення суспільства через нетермінові на непершочергові витрати, на Одещині уже вкотре планують ремонт доріг. На цей раз застелити асфальту хочуть понад 30 млн грн. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Більше про тендер

Одразу дві закупівлі оголосило Управління дорожнього господарства Одеської міської ради. Плануються ремонти на кількох вулицях. Відомо що за першим списком площа покриття, що підлягає поточному ремонту складає 7 719 м². Всього відремонтують декілька ділянок на 12 вулицях. Сума — 15 339 882 грн. 

Ремонт дороги в Одесі. Фото: Prozorro
Доні з відкритого аукціону. Фото: скриншот
Перелік доріг які хочуть відремонтувати в Одесі. Фото: Prozorro
Дані з договору. Фото: скриншот. 

За іншим списком планують відремонтувати 9 503 м². На ці виділили готові — 15 155 414. Роботи мають біти здані до кінця поточного року. обидва тендери проходитиму у форматі відкритого аукціону. 

Ремонт доріг у місті Одесі. Фото: ProZorro
Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот. 
Перелік вулиць які підлягають ремонту в Одесі. Фото: ProZorro
Дані з договору: Фото: скриншот

Що планують зробити

Основні роботи, які будуть виконуватись в рамках ремонту:

  • устелять нове асфальтобетонне покриття з попереднім укріпленням основи;
  • облаштують узбіччя;
  • проведуть заходи для організації дорожнього руху тощо.

Інші тендери на ремонт доріг

Нагадаємо, на Одещині знову повернулися до ідеї побудувати нову ділянку траси Одеса — Рені в обхід Молдови. Тільки на розробку проєктно-кошторисної документації готові витратити майже 35 млн грн.

Також ми писали, в Одесі місцева влада планує продовжити ремонт узвозу Маринеско. Наразі на розробку технічної документації будівництва дренажної системи готові витрати понад півтора мільйона гривень. 

Додамо, в Одесі уже вкотре оголосили тендер на ремонт доріг. Цього разу витратити на роботи планують понад 20 мільйонів гривень.

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Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
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