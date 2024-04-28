В Одесі планують ремонт доріг на 30 мільйонів — ProZorro

Знаки про ремонт дороги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Попри обурення суспільства через нетермінові на непершочергові витрати, на Одещині уже вкотре планують ремонт доріг. На цей раз застелити асфальту хочуть понад 30 млн грн.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Більше про тендер

Одразу дві закупівлі оголосило Управління дорожнього господарства Одеської міської ради. Плануються ремонти на кількох вулицях. Відомо що за першим списком площа покриття, що підлягає поточному ремонту складає 7 719 м². Всього відремонтують декілька ділянок на 12 вулицях. Сума — 15 339 882 грн.

Доні з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Дані з договору. Фото: скриншот.

За іншим списком планують відремонтувати 9 503 м². На ці виділили готові — 15 155 414. Роботи мають біти здані до кінця поточного року. обидва тендери проходитиму у форматі відкритого аукціону.

Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот.

Дані з договору: Фото: скриншот

Що планують зробити

Основні роботи, які будуть виконуватись в рамках ремонту:

устелять нове асфальтобетонне покриття з попереднім укріпленням основи;

облаштують узбіччя;

проведуть заходи для організації дорожнього руху тощо.

Інші тендери на ремонт доріг

Нагадаємо, на Одещині знову повернулися до ідеї побудувати нову ділянку траси Одеса — Рені в обхід Молдови. Тільки на розробку проєктно-кошторисної документації готові витратити майже 35 млн грн.

Також ми писали, в Одесі місцева влада планує продовжити ремонт узвозу Маринеско. Наразі на розробку технічної документації будівництва дренажної системи готові витрати понад півтора мільйона гривень.

Додамо, в Одесі уже вкотре оголосили тендер на ремонт доріг. Цього разу витратити на роботи планують понад 20 мільйонів гривень.