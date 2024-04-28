В Одесі планують ремонт доріг на 30 мільйонів — ProZorro
Попри обурення суспільства через нетермінові на непершочергові витрати, на Одещині уже вкотре планують ремонт доріг. На цей раз застелити асфальту хочуть понад 30 млн грн.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Більше про тендер
Одразу дві закупівлі оголосило Управління дорожнього господарства Одеської міської ради. Плануються ремонти на кількох вулицях. Відомо що за першим списком площа покриття, що підлягає поточному ремонту складає 7 719 м². Всього відремонтують декілька ділянок на 12 вулицях. Сума — 15 339 882 грн.
За іншим списком планують відремонтувати 9 503 м². На ці виділили готові — 15 155 414. Роботи мають біти здані до кінця поточного року. обидва тендери проходитиму у форматі відкритого аукціону.
Що планують зробити
Основні роботи, які будуть виконуватись в рамках ремонту:
- устелять нове асфальтобетонне покриття з попереднім укріпленням основи;
- облаштують узбіччя;
- проведуть заходи для організації дорожнього руху тощо.
Інші тендери на ремонт доріг
Нагадаємо, на Одещині знову повернулися до ідеї побудувати нову ділянку траси Одеса — Рені в обхід Молдови. Тільки на розробку проєктно-кошторисної документації готові витратити майже 35 млн грн.
Також ми писали, в Одесі місцева влада планує продовжити ремонт узвозу Маринеско. Наразі на розробку технічної документації будівництва дренажної системи готові витрати понад півтора мільйона гривень.
Додамо, в Одесі уже вкотре оголосили тендер на ремонт доріг. Цього разу витратити на роботи планують понад 20 мільйонів гривень.
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