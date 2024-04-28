В Одессе планируют ремонт дорог на 30 миллионов — ProZorro

Знаки ремонта дороги. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Несмотря на возмущение общества из-за несрочных на первоочередные расходы, в Одесской области в очередной раз планируют ремонт дорог. В этот раз застелить асфальту хотят более 30 млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Больше о тендере

Сразу две закупки объявило Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета. Планируется ремонт на нескольких улицах. Известно, что по первому списку площадь покрытия, подлежащего текущему ремонту, составляет 7 719 м². Всего отремонтируют несколько участков на 12-ти улицах. Сумма — 15 339 882 грн.

Доны с открытым аукционом. Фото: скриншот

Данные по договору. Фото: скриншот.

По другому списку планируют отремонтировать 9503 м². На эти выделили готовые — 15 155 414. Работы должны быть сданы до конца текущего года. Оба тендера будут проходить в формате открытого аукциона.

Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот.

Данные из договора: Фото: скриншот

Что планируют сделать

Основные работы, которые будут производиться в рамках ремонта:

устилают новое асфальтобетонное покрытие с предварительным укреплением основания;

обустроят обочину;

проведут мероприятия по организации дорожного движения и т.д.

Другие тендеры на ремонт дорог

Напомним, в Одесской области снова вернулись к идее построить новый участок трассы Одесса — Рени в обход Молдовы. Только на разработку проектно-сметной документации готовы потратить около 35 млн грн.

Также мы писали, что в Одессе местные власти планируют продолжить ремонт спуска Маринеско. На разработку технической документации строительства дренажной системы готовы расходы более полутора миллионов гривен.

Добавим, в Одессе в очередной раз объявили тендер на ремонт дорог. В этот раз потратить на работы планируется более 20 миллионов гривен.