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На асфальт між одеськими селами витратять майже 50 мільйонів — Prozorro

17 травня 2024 18:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На асфальт між одеськими селами витратять майже 50 мільйонів — Prozorro
Комунальники ремонтують дороги. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На Одещині продовжують масово ремонтувати дороги та витрачати на роботи мільйони гривень. Цього разу постелити новий асфальт хочуть між трьома селами регіону, а на роботи планують витратити майже 50 мільйони гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Детальніше про закупівлю

Гроші витратять на послуги з ремонту дороги загального користування, що пролягає сполученням Новопавлівка — Перехрестове Перше — Мала Топорівка на Одещині.  Зазначимо, що загальна довжина цієї дороги складає 23 км, проте роботи планують зробити лише на окремій ділянці.

Пропозиції від учасників прийматимуть до 24 травня, а вже  27 травня призначено початок аукціону у форматі відкритих торгів з особливостями. Роботи мають бути виконані до кінця поточного року. Загальна сума закупівлі — 48 350 152 гривень.

Що планують зробити

Відремонтувати планують 9,2 кілометрів дороги. Основні роботи, які будуть виконуватися в рамках ремонту:

  • розбирання бортових каменів;
  • устелять нове асфальтобетонне покриття з попереднім укріпленням основи;
  • облаштують узбіччя;
  • проведуть ремонт усіх штучних споруд;
  • проведуть заходи для організації дорожнього руху.

Тендери на ремонт доріг на Одещині

Нагадаємо, що на Одещині масово ремонтують дороги. Так, вже був оголошений тендер на те, аби укласти новий асфальт у місті Ізмаїл, на роботи планують витратити майже 24 мільйони гривень.

Також ми писали, що в Одесі уже вкотре оголосили тендер на ремонт доріг. Витратити на відновлення дорожного покриття в Хаджибейському районі Одеси планують понад 20 мільйонів гривень.

Раніше ми писали, що вартість послуг з утримання міських доріг у населених пунктах Куяльницької сільської ради, що на Одещині, оцінили у майже два мільйони гривень. Відповідний тендер оголосив відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури.

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